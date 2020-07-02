 ЄС знову обмежить в′їзд для жителів Сербії і Чорногорії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2020

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ЄС знову обмежить в'їзд для жителів Сербії і Чорногорії

Країни ЄС відновлюють обмеження на в'їзд для жителів Сербії і Чорногорії через пандемію COVID-19. Причина - зростання кількості інфікованих коронавірусом в обох країнах.

ЄС обмежить на в'їзд для жителів Сербії і Чорногорії через COVID-19

ЄС обмежить на в'їзд для жителів Сербії і Чорногорії через COVID-19

Посли країн-членів ЄС у вівторок, 14 липня, ухвалили рішення відновити обмеження на в'їзд до Шенгенської зони для жителів Сербії і Чорногорії через погіршення в цих країнах ситуації із поширенням коронавірусної інфекції, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на дипломатичні кола в Брюсселі.

Водночас посли не додали жодної нової країни до переліку тих, жителям яких дозволено в'їжджати в Євросоюз з 1 липня. Рішення ще має бути затверджене країнами-членами ЄС за письмовою процедурою. 

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Наприкінці червня Рада ЄС ухвалила список з 15 країн, жителям яких рекомендувала дозволити в'їзд до країн так званої "зони ЄС+": 26 держав ЄС (за винятком Ірландії) та чотирьох асоційованих з Шенгенською зоною країн - Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну. У списку були наступні країни: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Марокко, Чорногорія, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай.

У ньому також присутній Китай, але за умови, що Пекін дозволить в'їзд для резидентів ЄС. Україна в цей список не потрапила. Як і Сполучені Штати, Росія та Туреччина, в яких ситуацію з поширенням коронавірусу вважають складною.

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Представники країн ЄС домовилися переглядати цей список кожні два тижні. Нинішня заборона діє лише на необов'язкові подорожі до Шенгену. Це означає, що до країн ЄС і так можуть в'їхати їхні громадяни та люди з дозволом на проживання у них.

Крім того, з країн, які не потрапили до списку, наприклад України, і надалі можна буде здійснювати обов'язкові подорожі. Такими вважають зокрема поїздки сезонних працівників, медичного персоналу, працівників транспорту. Ухваленою рекомендацією цей перелік розширили на поїздки для навчання та для висококваліфікованих працівників, якщо їхню роботу неможливо виконати віддалено або відкласти. На практиці вирішує, кого саме пускати, кожна держава ЄС самостійно.

Тому ухвалене рішення 

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