 ЄС занепокоєний ″дестабілізуючою″ ракетною програмою Ірану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2019

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Новини

ЄС занепокоєний "дестабілізуючою" ракетною програмою Ірану

ЄС закликає Іран припинити ракетні випробування, які ведуть до "дестабілізації" в регіоні, а також висловлює занепокоєння через роль Тегерану в сирійському конфлікті.

Країни ЄС зробили спільну заяву щодо Ірану

Країни ЄС зробили спільну заяву щодо Ірану

Євросоюз висловлює серйозну занепокоєність через нові ракетні випробування Ірану. "Рада (ЄС, - Ред.) серйозно стурбована балістичною ракетною діяльністю Ірану і закликає Іран утримуватися від цієї діяльності", - йдеться у спільній заяві країн Євросоюзу, оприлюдненій у понеділок, 4 лютого, повідомляє агенція Reuters.

У ЄС переконані, що така діяльність поглиблює недовіру та призводить до дестабілізації в регіоні. Тегеран має утримуватися, зокрема, від будь-якої роботи над ракетами, спроможними доставляти ядерні боєголовки, уточнили в заяві.

Також у ЄС розкритикували надання Іраном "військової, фінансової та політичної підтримки недержавним діячам у таких країнах, як Сирія і Ліван". "Рада (ЄС, - Ред.) має серйозні занепокоєння щодо військової участі Ірану та тривалої присутності іранських сил в Сирії", - сказано в заяві. Як відомо, у сирійському конфлікті, що триває вже майже вісім років, Тегеран і його ліванські союзники з руху "Хезболла" виступають на стороні президента країни Башара Асада.

У той же час у Євросоюзі привітали новий запроваджений європейськими країнами механізм, який дозволяє обійти економічні санкції США проти Ірану.

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Нагадаємо, 2 грудня в Ірані заявили про успішний тест нової ракети під назвою "Ховейзе". За даними Тегерану, нова крилата ракета має дальність польоту до 1350 кілометрів.

У грудні 2018 року державний секретар США Майкл Помпео заявив, що випробування балістичних ракет в Ірані суперечить ядерній угоді, закріпленій резолюцією Ради Безпеки ООН. Сполучені Штати тоді закликали європейські країни до запровадження суворих санкцій проти Ірану. За ядерною угодою, укладеною 2015 року, Ірану було запропоновано припинити тестування балістичних ракет, однак чіткої заборони запроваджено не було.

Влада Ірану завжди наголошувала, що попри протести з боку інших країн буде постійно вдосконалювати свою ракетну програму. Тегеран заявляв, що ракети будуть використовуватися лише для оборони і не погрожуватимуть іншим державам. Отже, країна не потребує дозволу з-за кордону на їхнє випробування..

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