 ЄС закликає РФ звільнити Гриба, Бекірова й інших незаконно затриманих українців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ЄС закликає РФ звільнити Гриба, Бекірова й інших незаконно затриманих українців

Євросоюз закликав Москву негайно звільнити всіх незаконно затриманих українців, зокрема екіпаж суден, захоплених у Керченській протоці, а також Павла Гриба та кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

українські моряки, Росія, Москва, Керченська криза

Конвоювання українського моряка, затриманого після інциденту в Керченській протоці, 27 листопада 2018 року (архівне фото)

Європейський Союз у четвер, 10 січня, закликав негайно звільнити всіх громадян України, яких незаконно затримали в анексованому Криму та Росії. Про це йдеться в заяві офіційної представниці глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні Майї Косьянчич.

DW.COM

Парламентська асамблея Ради Європи визнала українців Сенцова, Балуха та Гриба політичними в’язнями і закликала Росію негайно звільнити їх, а також ще близько 70 українців. (28.06.2018)

Російський суд повернув прокуратурі справу українця Павла Гриба, якого звинувачують в причетності до терористичної діяльності. Прокуратура має скласти новий обвинувальний висновок. (23.07.2018)

Найскладніша ситуація в окупованому Криму склалася з правами кримських татар, свідчить доповідь Управління Верховного комісара ООН із прав людини. Саме вони найбільше страждають від свавілля підконтрольної Росії влади. (13.09.2018)

У зверненні до Європейського суду з прав людини уряд України просить визнати факт порушення Росією прав людини під час захоплення та утримання під вартою українських моряків. (07.01.2019)

У заяві йдеться про українських моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Також представниця ЄС нагадала про справи Павла Гриба і Едема Бекірова.

20-річного українця Павла Гриба арештували 24 серпня 2017 року в Білорусі. Російська влада затримала його без чітких звинувачень, зауважила Косьянчич."Європейський Союз очікує, що він буде негайно звільнений і отримає доступ до спеціального медичного лікування, яке йому потрібно. Українським лікарям мають дозволити бачити його, поки він перебуватиме під вартою, як того вимагає нещодавнє рішення Європейського суду з прав людини", - вказано в заяві.

Кримськотатарського активіста Едема Бекірова затримали 12 грудня 2018 року після в'їзду на Кримський півострів. Він "теж потребує щоденної медичної допомоги з урахуванням стану здоров'я. Ми очікуємо, що він буде звільнений без затримок і отримає доступ до термінової та відповідної медичної допомоги", - зазначили в ЄС.

Міжнародним спостерігачам у сфері дотримання прав людини необхідно надати повний, вільний і безперешкодний доступ до Кримського півострова, зазначила речниця Могеріні. Косьянчич нагадала, що ЄС не визнає незаконну анексію Криму Росією.

Як повідомлялося, український уряд попросив Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнати факт порушення прав захоплених Росією 24 українських військових моряків.

Реклама

Докладно

Німецький крадій даних використав халатність інтернет-користувачів під час встановлення паролів

Як німецький школяр-хакер поцупив особисті дані політиків

У крадіжці особистих даних майже тисячі відомих німців обвинувачують 20-річного учня гімназії з Гессена. 

навчання у США, студенти у США

Студенти у США можуть спричинити наступну фінансову кризу

Студенти у США ще ніколи не набирали стільки кредитів на навчання, як нині. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  