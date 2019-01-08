ЄС закликає РФ звільнити Гриба, Бекірова й інших незаконно затриманих українців

Європейський Союз у четвер, 10 січня, закликав негайно звільнити всіх громадян України, яких незаконно затримали в анексованому Криму та Росії. Про це йдеться в заяві офіційної представниці глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні Майї Косьянчич.

У заяві йдеться про українських моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Також представниця ЄС нагадала про справи Павла Гриба і Едема Бекірова.

20-річного українця Павла Гриба арештували 24 серпня 2017 року в Білорусі. Російська влада затримала його без чітких звинувачень, зауважила Косьянчич."Європейський Союз очікує, що він буде негайно звільнений і отримає доступ до спеціального медичного лікування, яке йому потрібно. Українським лікарям мають дозволити бачити його, поки він перебуватиме під вартою, як того вимагає нещодавнє рішення Європейського суду з прав людини", - вказано в заяві.

Кримськотатарського активіста Едема Бекірова затримали 12 грудня 2018 року після в'їзду на Кримський півострів. Він "теж потребує щоденної медичної допомоги з урахуванням стану здоров'я. Ми очікуємо, що він буде звільнений без затримок і отримає доступ до термінової та відповідної медичної допомоги", - зазначили в ЄС.

Міжнародним спостерігачам у сфері дотримання прав людини необхідно надати повний, вільний і безперешкодний доступ до Кримського півострова, зазначила речниця Могеріні. Косьянчич нагадала, що ЄС не визнає незаконну анексію Криму Росією.

Як повідомлялося, український уряд попросив Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнати факт порушення прав захоплених Росією 24 українських військових моряків.