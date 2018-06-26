ЄС готовий розпочати переговори з Македонією та Албанією про вступ

Європейський Союз готовий розпочати переговори із Македонією та Албанією щодо їхнього приєднання до блоку за певних умов. Таке рішення у вівторок, 26 червня, ухвалила Рада ЄС із загальних питань на засіданні в Люксембурзі.

Під час зустрічі міністрів з європейських питань держав-членів ЄС деякі з них висловлювали занепокоєння з приводу корупції та проблем з верховенством права в обох країнах, передає агенція з dpa з посиланням на джерела в дипломатичних колах. А тому в рішенні Ради ЄС зазначається, що переговори можуть розпочатися в червні 2019 року, але за умови, що Албанія та Македонія продемонструють прогрес у реалізації реформ, передусім у боротьбі з корупцією. "Чітка перспектива європейського майбутнього", - йдеться у повідомленні в мережі Twitter на сторінці головування Болгарії в ЄС.

"Ми повинні визнати, що мир, стабільність та демократія у країнах Західних Балкан мають особливе значення для всіх нас в Європейському Союзі", - заявив статс-міністр з європейських питань в МЗС Німеччини Міхаель Рот (Michael Roth). Він також відзначив "помітний прогрес" в обох країнах.

Утім, поки рано прогнозувати, коли і чи взагалі ці країни стануть членами ЄС: переговори про приєднання можуть тривати багато років та у випадку регресу в реформах застопоритися. Для прикладу, переговори ЄС із Туреччиною тривають з 2005 року.

Раніше Європейська Комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати офіційні переговори про вступ Албанії та Македонії до ЄС. З шести західнобалканських країн, які не є членами Євросоюзу, переговори про приєднання до ЄС уже ведуть Сербія та Чорногорія. Косово та Боснія і Герцеговина є "потенційними кандидатами".

Македонія є країною-кандидатом на вступ до ЄС з кінця 2005 року. До цього часу початок переговорів блокувала Греція, яка побоюється територіальних претензій з боку північної сусідки. Афіни стверджували, що Македонія привласнила назву однієї з грецьких провінцій, але 17 червня уряди Греції та Македонії домовилися щодо нової назви балканської країни.

Албанія стала кандидатом у червні 2014 року. Єврокомісія раніше критикувала повільну та неефективну судову систему країни та поширену корупцію, але зараз бачить прогрес у боротьбі з нею. Крім того, перешкодою для вступу в ЄС Брюссель вважає високий рівень організованої злочинності та торгівлю наркотиками в Албанії. Тим не менше, країна є членом НАТО з 2009 року.