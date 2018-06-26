 ЄС готовий розпочати переговори з Македонією та Албанією про вступ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2018

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Новини

ЄС готовий розпочати переговори з Македонією та Албанією про вступ

Переговори щодо приєднання Македонії та Албанії до Євросоюзу можуть розпочатися в червні 2019 року за умови продовження цими країнами реформ, вирішила Рада ЄС.

Албанія та Македонія можуть розпочати переговори про приєднання до ЄС вже наступного року

Албанія та Македонія можуть розпочати переговори про приєднання до ЄС вже наступного року

Європейський Союз готовий розпочати переговори із Македонією та Албанією щодо їхнього приєднання до блоку за певних умов. Таке рішення у вівторок, 26 червня, ухвалила Рада ЄС із загальних питань на засіданні в Люксембурзі. 

Під час зустрічі міністрів з європейських питань держав-членів ЄС деякі з них висловлювали занепокоєння з приводу корупції та проблем з верховенством права в обох країнах, передає агенція з dpa з посиланням на джерела в дипломатичних колах. А тому в рішенні Ради ЄС зазначається, що переговори можуть розпочатися в червні 2019 року, але за умови, що Албанія та Македонія продемонструють прогрес у реалізації реформ, передусім у боротьбі з корупцією. "Чітка перспектива європейського майбутнього", - йдеться у повідомленні в мережі Twitter на сторінці головування Болгарії в ЄС.  

"Ми повинні визнати, що мир, стабільність та демократія у країнах Західних Балкан мають особливе значення для всіх нас в Європейському Союзі", - заявив статс-міністр з європейських питань в МЗС Німеччини Міхаель Рот (Michael Roth). Він також відзначив "помітний прогрес" в обох країнах.

Утім, поки рано прогнозувати, коли і чи взагалі ці країни стануть членами ЄС: переговори про приєднання можуть тривати багато років та у випадку регресу в реформах застопоритися. Для прикладу, переговори ЄС із Туреччиною тривають з 2005 року.

Раніше Європейська Комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати офіційні переговори про вступ Албанії та Македонії до ЄС. З шести західнобалканських країн, які не є членами Євросоюзу, переговори про приєднання до ЄС уже ведуть Сербія та Чорногорія. Косово та Боснія і Герцеговина є "потенційними кандидатами". 

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Македонія є країною-кандидатом на вступ до ЄС з кінця 2005 року. До цього часу початок переговорів блокувала Греція, яка побоюється територіальних претензій з боку північної сусідки. Афіни стверджували, що Македонія привласнила назву однієї з грецьких провінцій, але 17 червня уряди Греції та Македонії домовилися щодо нової назви балканської країни.

Албанія стала кандидатом у червні 2014 року. Єврокомісія раніше критикувала повільну та неефективну судову систему країни та поширену корупцію, але зараз бачить прогрес у боротьбі з нею. Крім того, перешкодою для вступу в ЄС Брюссель вважає високий рівень організованої злочинності та торгівлю наркотиками в Албанії. Тим не менше, країна є членом НАТО з 2009 року.

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Європерспективи країн Західних Балкан (04.07.2016)

Посилання в інтернеті

http://www.consilium.europa.eu/media/35863/st10555-en18.pdf

Аудіо й відео до теми

Європерспективи країн Західних Балкан (04.07.2016)  

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