 ЄС вирішує, що робити з паспортами Росії для жителів ОРДЛО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2019

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Новини

ЄС вирішує, що робити з паспортами Росії для жителів ОРДЛО

ЄС працює над рекомендаціями щодо ідентифікації та можливого невизнання паспортів, виданих Росією мешканцям ОРДЛО. Планується і врегулювати питання щодо видачі віз власникам таких документів.

ЄС працює над процедурою щодо невизнання паспортів РФ для жителів ОРДЛО

У Євросоюзі розробляють єдині рекомендації щодо ідентифікації та можливого невизнання паспортів РФ, виданих мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) України, підконтрольних проросійським сепаратистам. Про це йдеться у заяві речника ЄС, наданій DW у четвер, 8 серпня.

Ці рекомендації для держав-членів ЄС і їхніх консульств розробляє Єврокомісія разом з Європейською службою зовнішніх справ та у координації з делегаціями ЄС у Києві та Москві. Рекомендації також стосуватимуться питання видачі віз, прохання про які в Росії чи в Україні подаватимуть мешканці Донбасу з паспортами РФ. У заяві речника ЄС нагадують, що саме невизнання паспортів перебуває у компетенції держав-членів ЄС.

Нагадаємо, 20 червня глави держав і урядів ЄС висловили "надзвичайне занепокоєння" з приводу квітневого указу президента Росії Володимира Путіна про спрощення видачі паспортів мешканцям ОРДЛО. На саміті ЄС наголосили, що такий крок "суперечить духу та цілям" мінських домовленостей. Тоді ж Європейська Рада заявила про готовність розглянути подальші заходи, включно з невизнанням таких російських паспортів, а джерело DW в ЄС повідомило про початок роботи над відповідною процедурою.

DW.COM

Якщо жителі Донецької і Луганської областей не були раніше громадянами РФ, їхні "нові" російські паспорти не визнаватимуться Естонією. (05.08.2019)

Лідери країн ЄС на саміті в Брюсселі застерегли Росію від видачі паспортів на Донбасі. Також вони погодилися подовжити секторальні санкції та закликали Росію співпрацювати зі слідством щодо MH17. (21.06.2019)

24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким дозволив надавати російське громадянство особам, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, у спрощеному порядку. В Україні та ЄС гостро розкритикували спрощену видачу російських паспортів жителям Донбасу. 

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