ЄС вимагає від Ryanair поважати права робітників: "Ринок - це не джунглі"

Єврокомісія у середу, 26 вересня, звернулася до ірландського лоукостера Ryanair із вимогою дотримуватися прав працівників, як це передбачено законодавством Європейського Союзу.

Єврокомісарка з питань зайнятості і соціальних справ Маріанна Тиссен наголосила на тому, що екіпажі літаків повинні найматися авіаперевізником згідно з законодавством про працю тих країн, у яких вони працюють - такою є ключова вимога профспілок. Натомість Ryanair широко використовує практику винаймання працівників у європейських країнах, керуючись нормами законодавства про працю Ірландії, зауважує dpa. "Дотримання законів ЄС не є чимсь, щодо чого робітники повинні вести переговори, це також не є чимсь, що можна робити по-своєму у різних країнах", - заявила Тиссен під час зустрічі з представником керівництва Ryanair Майклом О'Лірі.

"Внутрішній ринок - не джунглі, він має чіткі правила щодо справедливої мобільності працівників і їхнього захисту. Це не академічні дебати, це конкретні соціальні права робітників", - цитує інформагенція AFP слова Тіссен.

Тим часом Ryanair скоротила кількість скасованих рейсів цієї п'ятниці з 190 до 150. Причиною скасування рейсів 28 вересня стали страйки бортпровідників у Іспанії, Бельгії, Нідерландах, Португалії та Італії. Організатори страйків заявляють, що 24-годинна акція стане найбільшою в історії ірландського лоукостера. На початку вересня через страйки в Німеччині було скасовано 150 із 400 рейсів Ryanair до та з ФРН.

Ryanair, що базується в Ірландії, виконує польоти по всьому Євросоюзу і в низці інших країн, використовуючи багато аеропортів як великі пересадочні вузли. Від початку вересня ірландський лоукостер здійснює польоти з Києва до Берліна та у зворотньому напрямку.