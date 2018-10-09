ЄСПЛ подовжив заборону для України на отримання даних з телефону Седлецької

Європейський суд з прав людини подовжив дію заборони для українських органів влади на отримання інформації з телефону журналістки-розслідувальниці з проекту "Радіо Свобода" "Схеми" Наталії Седлецької. Про це йдеться в офіційному листі від ЄСПЛ, повідомило "Радіо Свобода" у четвер, 18 жовтня.

Також суд присудив уряду України "забезпечити утримання органів влади від доступу до будь-яких даних, наведених у рішенні Апеляційного суду Києва від 18 вересня 2018 року". Заборона на доступ до даних з телефону журналістки має необмежений термін і діятиме "до окремого розпорядження Суду", йдеться у документі.

"Тобто, вона може діяти аж до вирішення всієї справи по суті. Саму скаргу нам пообіцяли розглянути в пріоритетному порядку", - написала Седлецька на своїй сторінці у Facebook.

Нещодавно захист журналістки подав до суду повний текст скарги та звернення про продовження обмежувальних заходів. Перші тимчасові обмежувальні заходи у скарзі Седлецької були винесені судом 18 вересня та діяли один місяць.

Своєю чергою кореспондентка часопису "Новое время" Крістіна Бердинських, до інформації з телефона якої ГПУ також отримала доступ, повідомила, що продовжуватиме оскаржувати це в українських судах. Засідання Печерського суду по її справі призначено на 12 листопада.

Раніше Генеральна прокуратура України отримала доступ до інформації з телефонів Наталії Седлецької та Крістіни Бердинських. Суд дозволив вивчати дзвінки, смс-листування та місцезнаходження журналісток за останні півтора року. ГПУ домоглася такого рішення у рамках розслідування щодо директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Ухвала суду спровокувала хвилю критики в українській медіаспільноті.