 ЄСПЛ подовжив заборону для України на отримання даних з телефону Седлецької | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2018

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Новини

ЄСПЛ подовжив заборону для України на отримання даних з телефону Седлецької

Генпрокуратура України і надалі не повинна мати право збирати дані з телефону журналістки "Схем", вирішив Європейський суд з прав людини. Заборона встановлена на необмежений термін.

ГПУ не зможе отримати доступ до даних з телефону журналістки

ГПУ не зможе отримати доступ до даних з телефону журналістки

Європейський суд з прав людини подовжив дію заборони для українських органів влади на отримання інформації з телефону журналістки-розслідувальниці з проекту "Радіо Свобода" "Схеми" Наталії Седлецької. Про це йдеться в офіційному листі від ЄСПЛ, повідомило "Радіо Свобода" у четвер, 18 жовтня. 

Також суд присудив уряду України "забезпечити утримання органів влади від доступу до будь-яких даних, наведених у рішенні Апеляційного суду Києва від 18 вересня 2018 року". Заборона на доступ до даних з телефону журналістки має необмежений термін і діятиме "до окремого розпорядження Суду", йдеться у документі.

"Тобто, вона може діяти аж до вирішення всієї справи по суті. Саму скаргу нам пообіцяли розглянути в пріоритетному порядку", - написала Седлецька на своїй сторінці у Facebook.

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Тиск на журналістів та Наталію Седлецьку через її професійну діяльність - саме це вбачають в отриманні доступу до її дзвінків і листування Генеральною прокуратурою України. Тим часом у ГПУ - своя версія подій. (05.09.2018)

ГПУ на вимогу ЄСПЛ призупинила процедуру отримання інформації з мобільного телефону журналістки Наталії Седлецької та Крістіни Бердинських. Про це повідомив речник відомства. (25.09.2018)

Нещодавно захист журналістки подав до суду повний текст скарги та звернення про продовження обмежувальних заходів. Перші тимчасові обмежувальні заходи у скарзі Седлецької були винесені судом 18 вересня та діяли один місяць.

Своєю чергою кореспондентка часопису "Новое время" Крістіна Бердинських, до інформації з телефона якої ГПУ також отримала доступ, повідомила, що продовжуватиме оскаржувати це в українських судах. Засідання Печерського суду по її справі призначено на 12 листопада.

Раніше Генеральна прокуратура України отримала доступ до інформації з телефонів Наталії Седлецької та Крістіни Бердинських. Суд дозволив вивчати дзвінки, смс-листування та місцезнаходження журналісток за останні півтора року. ГПУ домоглася такого рішення у рамках розслідування щодо директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Ухвала суду спровокувала хвилю критики в українській медіаспільноті.

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