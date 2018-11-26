 ЄСПЛ засудив Росію за заборони гей-парадів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2018

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Новини

ЄСПЛ засудив Росію за заборони гей-парадів

Заборонами гей-парадів Росія порушує Європейську конвенцію з прав людини, вирішив суд у Страсбурзі. ЄСПЛ не вперше вказує Росії на порушення прав секс-меншин.

ЛГБТ-активісти в Росії

Російська поліція затримує ЛГБТ-активістів під час спроби провести акцію в Москві. Фото з архіву (2009 рік)

Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) у вівторок, 27 листопада, засудив Росію за дискримінацію гомосексуалів і обмеження свободи зібрань. Суд у Страсбурзі задовольнив скарги сімох російських активістів, які протягом 2009-2014 років намагалися організовувати акції на підтримку прав лесбійок, гомосексуалів, бісексуалів і трансгендерів. Російська влада щоразу забороняла їх проводити.

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У ЄС вимагають від уряду Росії кращого захисту прав представників ЛГБТ-спільноти після появи публікацій про переслідування у Чечні. В Москві, натомість, критику європейської сторони відкидають. (24.04.2017)

Перед відомством канцлерки ФРН Анґели Меркель почався триденний пікет на підтримку чеченських геїв. Правозахисники та активісти закликають Меркель обговорити з Володимиром Путіним переслідування гомосексуалів в Чечні. (30.04.2017)

"Суд, зокрема, дійшов висновку, що рішення влади РФ про відмову у проведенні публічних заходів ЛГБТ-спільноти не може бути виправдане побоюваннями за суспільний лад", - цитує рішення ЄСПЛ інформагенція "Інтерфакс".

Такі дії РФ порушують Європейську конвенцію з прав людини, яка гарантує свободу зібрань і забороняє дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації, йдеться в постанові.

Судді послалися на аналогічну постанову ЄСПЛ 2010 року й закликали Росію дозволяти акції представників секс-меншин та ефективно захищати їх від дискримінації.

У мін'юсті РФ у відповідь на запит "Інтерфаксу" заявили, що вивчать рішення ЄСПЛ "спільно з компетентними державними органами".

Раніше російські ЛГБТ-активісти повідомляли, що оскаржили в ЄСПЛ заборони на проведення гей-парадів у 118 містах Росії.

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Гомофобія як бізнес: представникам ЛГБТ заборонено вхід в деякі магазини в Росії (29.05.2017)

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Що спільного між представниками ЛГБТ в Чечні та журналістами "Новой газеты" в Москві? (20.04.2017)

Аудіо й відео до теми

Гомофобія як бізнес: представникам ЛГБТ заборонено вхід в деякі магазини в Росії (29.05.2017)  

Що спільного між представниками ЛГБТ в Чечні та журналістами "Новой газеты" в Москві? (20.04.2017)  

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