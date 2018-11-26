ЄСПЛ засудив Росію за заборони гей-парадів

Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) у вівторок, 27 листопада, засудив Росію за дискримінацію гомосексуалів і обмеження свободи зібрань. Суд у Страсбурзі задовольнив скарги сімох російських активістів, які протягом 2009-2014 років намагалися організовувати акції на підтримку прав лесбійок, гомосексуалів, бісексуалів і трансгендерів. Російська влада щоразу забороняла їх проводити.

"Суд, зокрема, дійшов висновку, що рішення влади РФ про відмову у проведенні публічних заходів ЛГБТ-спільноти не може бути виправдане побоюваннями за суспільний лад", - цитує рішення ЄСПЛ інформагенція "Інтерфакс".

Такі дії РФ порушують Європейську конвенцію з прав людини, яка гарантує свободу зібрань і забороняє дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації, йдеться в постанові.

Судді послалися на аналогічну постанову ЄСПЛ 2010 року й закликали Росію дозволяти акції представників секс-меншин та ефективно захищати їх від дискримінації.

У мін'юсті РФ у відповідь на запит "Інтерфаксу" заявили, що вивчать рішення ЄСПЛ "спільно з компетентними державними органами".

Раніше російські ЛГБТ-активісти повідомляли, що оскаржили в ЄСПЛ заборони на проведення гей-парадів у 118 містах Росії.

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