ЄСПЛ зареєстрував позов Нідерландів проти РФ через збиття MH17

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) повідомив у середу, 15 липня, що зареєстрував позов Нідерландів проти Росії через збиття пасажирського літака Boeing рейсу MH17 у небі над непідконтрольною українському уряду частиною Донбасу.

"10 липня 2020 року уряд Нідерландів подав міждержавний позов проти Російської Федерації відповідно до статті 33 (Міждержавні справи) Європейської конвенції з прав людини. Міждержавний позов зареєстрований під № 28525/20", - йдеться у повідомленні ЄСПЛ.

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У суді нагадали, що до них раніше вже надходили позови проти Росії через збиття літака рейсу MH17 від приватних осіб - родичів жертв авіакатастрофи. Утім, цього разу позов подала саме одна держава проти іншої держави.

10 липня уряд Нідерландів оголосив, що подає позов проти РФ до ЄСПЛ через збиття літака рейсу MH17.

Москва неодноразово заперечувала свою причетність до збиття літака. Однак міжнародна група прокурорів, що розслідує цю справу, висунула обвинувачення трьом росіянам і одному українцю в причетності до збиття літака і вбивства всіх, хто перебував на борту.

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Катастрофа рейсу MH17

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - ​​Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Тоді загинули 298 осіб.

Міжнародна слідча група (JIT) дійшла висновку, що рейс MH17 був збитий ракетою з комплексу ППО "Бук", привезеного з Росії. Обвинувачення висунули проти чотирьох осіб. З них троє росіян - це Ігор Гіркін, який на той час був "міністром оборони" самопроголошеної "Донецької народної республіки", Сергій Дубинський на прізвисько "Хмурий" та Олег Пулатов. Усіх трьох пов'язують з російськими спецслужбами. Четвертим обвинуваченим став громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці сепаратистів. Прокуратура Нідерландів вважає, що всі вони відіграли ключову роль в доставці та використанні "Бука".

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