ЄСПЛ задовольнив прохання Києва щодо позовів проти РФ

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) задовольнив клопотання Києва й об'єднав позови за заявами України стосовно порушень Росією Конвенції про захист прав людини та основних свобод у два провадження - щодо Криму та Донбасу. Про це заступник міністра юстиції України Іван Ліщина написав у ніч на четвер, 28 червня, на своїй сторінці в Facebook.

Таким чином, з п'яти справ України проти Росії в ЄСПЛ залишилося три (заява про вивезення дітею з Донбасу до Росії залишилося в самостійному провадженні). "Отже від сьогодні росіяни вже не зможуть грати в гру "тут я играю - тут не играю - тут я рыбу заворачивал". Тобто "давайте цю справу розглянемо, ту зупинимо, а ті всі теж зупинено до розгляду цих двох", - іронічно пояснив чиновник, додавши, що Росії буде складніше проводити юридичні маніпуляції, аби загальмувати розгляд справ. Відповідного рішення ЄСПЛ Київ домагався від жовтня 2016 року.

Два з поданих позовів стосуються анексії Криму і порушення прав людини на півострові, три - порушень на Донбасі, зокрема й позов про "викрадення дітей" з регіону. На початку травня Європейський суд з прав людини передав справи про події в Криму та на сході України до Великої палати у складі 17 суддів. Вона залучається до розгляду скарг лише в особливих випадках.