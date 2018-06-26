 ЄСПЛ задовольнив прохання Києва щодо позовів проти РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ЄСПЛ задовольнив прохання Києва щодо позовів проти РФ

Європейський суд з прав людини об'єднав позови за заявами України стосовно порушень Росією Конвенції про захист прав людини та основних свобод у два провадження.

ЄСПЛ - позови України проти Росії

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) задовольнив клопотання Києва й об'єднав позови за заявами України стосовно порушень Росією Конвенції про захист прав людини та основних свобод у два провадження - щодо Криму та Донбасу. Про це заступник міністра юстиції України Іван Ліщина написав у ніч на четвер, 28 червня, на своїй сторінці в Facebook.

DW.COM

Українська влада не несе відповідальності за відсутність українських судів у непідконтрольних районах Донецької та Луганської областей, вирішили судді Європейського суду з прав людини. (13.02.2018)

Найбільша кількість невиконаних рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) - на рахунку Росії та Туреччині. Україна - серед лідерів за кількістю справ, які розглядаються судом. (04.04.2018)

Таким чином, з п'яти справ України проти Росії в ЄСПЛ залишилося три (заява про вивезення дітею з Донбасу до Росії залишилося в самостійному провадженні). "Отже від сьогодні росіяни вже не зможуть грати в гру "тут я играю - тут не играю - тут я рыбу заворачивал". Тобто "давайте цю справу розглянемо, ту зупинимо, а ті всі теж зупинено до розгляду цих двох", - іронічно пояснив чиновник, додавши, що Росії буде складніше проводити юридичні маніпуляції, аби загальмувати розгляд справ. Відповідного рішення ЄСПЛ Київ домагався від жовтня 2016 року.

Два з поданих позовів стосуються анексії Криму і порушення прав людини на півострові, три - порушень на Донбасі, зокрема й позов про "викрадення дітей" з регіону. На початку травня Європейський суд з прав людини передав справи про події в Криму та на сході України до Великої палати у складі 17 суддів. Вона залучається до розгляду скарг лише в особливих випадках.

Дивитись відео 04:03
Now live
04:03 хв

#LocalHeroes: як колишні полонені відстоюють свої права

Аудіо й відео до теми

#LocalHeroes: як колишні полонені відстоюють свої права  

Також за темою

Vietman APEC Gipfel Trump Putin Handschlag

Коментар: Кому вигідна зустріч Путіна і Трампа 28.06.2018

Від саміту США-РФ, який може відбутися найближчим часом, виграє радше Путін, ніж Трамп. А президентові США зустріч потрібна швидше для того, щоб потішити власне его, вважає Міодраг Шоріч.

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte

Велика палата ЄСПЛ розгляне позови України проти РФ 09.05.2018

Європейський суд з прав людини передав на розгляд до Великої палати чотири позови України проти Росії щодо дій останньої в Криму та на Донбасі.

Bildergalerie Oktoberrevolution Denkmäler Krim

У Білому домі не знають про слова Трампа щодо "російського Криму" 15.06.2018

Речниця Білого дому відмовилася підтверджувати чи спростовувати слова Трампа. Офіційно ж США засуджують анексію Криму.

Докладно

У новоствореному суді працюватиме 21 суддя

Вищий суд з питань інтелектуальної власності: у чому сенс?

Наступного року в Україні запрацює Вищий суд з питань інтелектуальної власності. 

Труби для Північного потоку-2

"Північний потік-2" готові будувати навіть без дозволу Данії

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" розпочнеться навіть без дозволу Данії. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  