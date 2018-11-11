 ЄСПЛ визнав арешти Навального політично мотивованими | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2018

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Новини

ЄСПЛ визнав арешти Навального політично мотивованими

Європейський суд з прав людини задовольнив скаргу російського опозиційного політика Олексія Навального до Росії. Опозиціонер очікує, що влада РФ проігнорує це рішення.

Олексій Навальний (праворуч) в залі засідань ЄСПЛ

Олексій Навальний (праворуч) в залі засідань ЄСПЛ

Велика палата Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у четвер, 15 листопада, винесла рішення за скаргоюросійського опозиціонера Олексія Навального. Як повідомив кореспондент DW зі Страсбурга, суд визнав, що дії російської влади - багаторазові затримання - щодо скаржника були "політично мотивованими". У діях Росії судді встановили порушення статей 5, 6, 11 та 18 Конвенції про захист прав людини й основних свобод.

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Російський опозиціонер мав у понеділок вийти на свободу після 30 діб арешту. Але його знову затримали і призначили новий термін адміністративного арешту. (25.09.2018)

Російський опозиційний політик Олексій Навальний був звільнений з-під варти після 50 діб адміністративного арешту за організацію протестних акцій у Москві. (14.10.2018)

ЄСПЛ розглядав випадки затримання Навального в період з 2012 по 2014 рік у зв'язку з його участю в декількох мітингах і демонстраціях, після чого йому були пред'явлені звинувачення в порушенні адміністративного законодавства. Навальний вважав, що його права були порушені, а дії влади - політично мотивованими.

Перший параграф статей 5 і 6 Європейської конвенції з прав людини, порушення яких щодо Олексія Навального визнав ЄСПЛ, передбачають "право на свободу та особисту недоторканність". Крім того, російська влада в даному випадку в повному обсязі не дотримується статті 11 Конвенції, яка гарантує право на свободу мирних зібрань.

Конвенція передбачає, що "здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, які передбачені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки та громадського порядку, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я або моралі чи з метою захисту прав і свобод інших осіб".

Стаття 18 Конвенції регламентує "межі використання обмежень щодо прав". Як наголошується в прес-релізі ЄСПЛ, щонайменше у двох випадках суд встановив, що арешти "дійсно були спрямовані на придушення політичного плюралізму в порушення статті 18 у поєднанні зі статтями 5 та 11".

У інтерв'ю DW російський опозиціонер заявив, що задоволений результатом розгляду своєї справи. "Найважливіше, що вперше за довгу історію Європейського суду ми домоглися того, що ці арешти визнані політично мотивованими. Визнана 18-та стаття. Таке рішення у російських справах не ухвалювалось, напевно, останні 15 років", - зазначив Навальний.

За його словами, рішення ЄСПЛ має найважливіше значення не тільки особисто для нього, а й для величезної кількості інших людей в Росії, які щодня піддаються таким арештам. Відповідаючи на запитання про можливу реакцію російської влади, Навальний наголосив, що Кремль, швидше за все, проігнорує це рішення ЄСПЛ, заявивши, що воно є політично мотивованим, прийнятим в інтересах тих, хто готує в Росії "помаранчеві революції". За даними російських ЗМІ, Олексія Навального у період з 2011 по жовтень 2018 року арештовували на 192 доби. 

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