Єрмак: Київ та ОРДЛО проведуть обмін полоненими 100 на 100

Україна готується до обміну утримуваними особами з проросійськими сепаратистами з окремих районів Донецької та Луганської областей, повідомив у четвер, 6 серпня, глава Офісу президента України Андрій Єрмак у коментарі агенції Reuters. Очікується, що з кожного боку обміняють по 100 людей. Обмін планується провести за посередництва ОБСЄ.

Єрмак не назвав дати проведення обміну. "Я сподіваюся, це буде скоро. Я думаю, що протягом тижнів", - сказав він. Цей обмін має стати другим в цьому році.

Керівник Офісу президента також повідомив, що з проросійськими сепаратистами було погоджено три нових ділянки для розведення військ. "Сьогодні ми близькі до того, щоб домовитися про три, а може і п'ять нових ділянок", - сказав він.

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