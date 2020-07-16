 Єреван назвав злочином погрози Баку вдарити по вірменській АЕС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2020

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Єреван назвав злочином погрози Баку вдарити по вірменській АЕС

Вірменія вимагає від Азербайджану публічно відмовитися від погроз завдати удару по Мецаморській АЕС.

Мецаморській АЕС у Вірменії

Мецаморській АЕС у Вірменії

Заява міністерства оборони Азербайджану про можливість нанесення удару по Мецаморській АЕС у Вірменії є злочином, заявив представник міноборони республіки Арцрун Ованнісян.

"Жодна офіційна особа у Вірменії прямо або побічно не заявляла про можливість удару по цивільних стратегічних або нестратегічних об'єктах Азербайджану. Але в Азербайджані на офіційному рівні було зроблено заяву про можливість удару по АЕС. Це злочин, і повинна послідувати певна реакція", - сказав Ованнісян на брифінгу в четвер, 16 липня.

За його словами, про цю заяву вірменська сторона поставила до відома своїх міжнародних колег, передає агентство "Інтерфакс". Крім того, в МЗС Вірменії заявили, що заяви Баку про можливість удару по Мецаморській АЕС у Вірменії є проявом державного тероризму.

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"Погрози міністерства оборони Азербайджану про удар по АЕС свідчать про безнадійність військово-політичного керівництва цієї країни і кризу думки. Дії, якими погрожує міноборони Азербайджану, є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, першого додаткового протоколу Женевської конвенції", - йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства країни.

У Єревані заявили також, що подібні погрози є "проявом державного тероризму і висловлюють геноцидальні наміри Азербайджану".

"Подібними заявами керівництво Азербайджану виступає в якості загрози для всіх народів регіону, перш за все, власного. Суворо засуджуємо ядерні погрози Азербайджану, які свідчать про відсутність у цього члена міжнародного співтовариства розсудливості і відповідальності. Азербайджан повинен негайно публічно відмовитися від цієї погрози", - зазначили в МЗС Вірменії.

Азербайджан погрожує завдати удару по вірменській АЕС

Раніше глава пресслужби міноборони Азербайджану Вагіф Даргяхли, коментуючи деякі приватні записи у вірменському сегменті соцмереж, попередив, що у випадку удару по Мінгечевірському водосховищу азербайджанські збройні сили можуть завдати удару у відповідь по Мецаморській АЕС.

"Вірменська сторона не повинна забувати, що новітні ракетні системи, що є на озброєнні нашої армії, з високою точністю здатні завдати удару по Мецаморській АЕС, а це обернеться для Вірменії величезною трагедією", - заявляв Даргяхли.

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Приводом для погрози стали, як стверджують у Баку, нібито заяви вірменської сторони про можливість нанесення удару по Мінгечевірському водосховищу в Азербайджані, що призвело б до затоплення великих територій. Тим часом кореспондент DW у Вірменії повідомив, що влада в Єревані не робила такого роду заяв.

Нове загострення на Кавказі

Нове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту почалося 12 липня, коли Єреван і Баку звинуватили один одного в порушенні режиму припинення вогню на ділянці спільного кордону, який розташований північніше спірного регіону Нагірний Карабах. За версією міноборони Азербайджану, збройні сили Вірменії на ділянці Товузького району азербайджано-вірменського кордону піддали азербайджанські позиції артилерійському обстрілу. Вірменське оборонне відомство повідомило, що військовослужбовці Азербайджану спробували порушити кордон на автомобілі УАЗ і захопити опорний пункт під прикриттям артилерійського вогню.

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На початку 1990-х років Азербайджан в результаті конфлікту з Вірменією і вірменським населенням Нагірного Карабаху втратив контроль над цією територією. Режим припинення вогню між Вірменією і самопроголошеною Нагірно-Карабаською республікою з одного боку і Азербайджаном - з іншого був встановлений в травні 1994 року.

  • Вид на Степанакерт

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Давній конфликт

    Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

  • Озброєний чоловік в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Початок воєнних дій

    10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.

  • Зруйнована будівля в Тартарі

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Війна та біженці

    Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.

  • Лінія зіткнення в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту

    Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.

  • Дорожній вказівник вірменською мовою

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Спірна територія

    Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.

  • Пам'ятник в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагадування про війну

    У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).

  • Військова техніка неподалік від кордону з Іраном

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Ескалація карабаського конфлікту

    На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.

  • Вірменські солдати в Мардакерті

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху

    Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.

  • Зруйновані будівлі в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Больові точки Нагірного Карабаху

    У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.

  • Чоловік зі зброєю

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт?

    Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока.

    Автор: Наталія Позднякова


 

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