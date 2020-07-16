Єреван назвав злочином погрози Баку вдарити по вірменській АЕС

Заява міністерства оборони Азербайджану про можливість нанесення удару по Мецаморській АЕС у Вірменії є злочином, заявив представник міноборони республіки Арцрун Ованнісян.

"Жодна офіційна особа у Вірменії прямо або побічно не заявляла про можливість удару по цивільних стратегічних або нестратегічних об'єктах Азербайджану. Але в Азербайджані на офіційному рівні було зроблено заяву про можливість удару по АЕС. Це злочин, і повинна послідувати певна реакція", - сказав Ованнісян на брифінгу в четвер, 16 липня.

За його словами, про цю заяву вірменська сторона поставила до відома своїх міжнародних колег, передає агентство "Інтерфакс". Крім того, в МЗС Вірменії заявили, що заяви Баку про можливість удару по Мецаморській АЕС у Вірменії є проявом державного тероризму.

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"Погрози міністерства оборони Азербайджану про удар по АЕС свідчать про безнадійність військово-політичного керівництва цієї країни і кризу думки. Дії, якими погрожує міноборони Азербайджану, є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, першого додаткового протоколу Женевської конвенції", - йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства країни.

У Єревані заявили також, що подібні погрози є "проявом державного тероризму і висловлюють геноцидальні наміри Азербайджану".

"Подібними заявами керівництво Азербайджану виступає в якості загрози для всіх народів регіону, перш за все, власного. Суворо засуджуємо ядерні погрози Азербайджану, які свідчать про відсутність у цього члена міжнародного співтовариства розсудливості і відповідальності. Азербайджан повинен негайно публічно відмовитися від цієї погрози", - зазначили в МЗС Вірменії.

Азербайджан погрожує завдати удару по вірменській АЕС

Раніше глава пресслужби міноборони Азербайджану Вагіф Даргяхли, коментуючи деякі приватні записи у вірменському сегменті соцмереж, попередив, що у випадку удару по Мінгечевірському водосховищу азербайджанські збройні сили можуть завдати удару у відповідь по Мецаморській АЕС.

"Вірменська сторона не повинна забувати, що новітні ракетні системи, що є на озброєнні нашої армії, з високою точністю здатні завдати удару по Мецаморській АЕС, а це обернеться для Вірменії величезною трагедією", - заявляв Даргяхли.

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Приводом для погрози стали, як стверджують у Баку, нібито заяви вірменської сторони про можливість нанесення удару по Мінгечевірському водосховищу в Азербайджані, що призвело б до затоплення великих територій. Тим часом кореспондент DW у Вірменії повідомив, що влада в Єревані не робила такого роду заяв.

Нове загострення на Кавказі

Нове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту почалося 12 липня, коли Єреван і Баку звинуватили один одного в порушенні режиму припинення вогню на ділянці спільного кордону, який розташований північніше спірного регіону Нагірний Карабах. За версією міноборони Азербайджану, збройні сили Вірменії на ділянці Товузького району азербайджано-вірменського кордону піддали азербайджанські позиції артилерійському обстрілу. Вірменське оборонне відомство повідомило, що військовослужбовці Азербайджану спробували порушити кордон на автомобілі УАЗ і захопити опорний пункт під прикриттям артилерійського вогню.

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На початку 1990-х років Азербайджан в результаті конфлікту з Вірменією і вірменським населенням Нагірного Карабаху втратив контроль над цією територією. Режим припинення вогню між Вірменією і самопроголошеною Нагірно-Карабаською республікою з одного боку і Азербайджаном - з іншого був встановлений в травні 1994 року.