Єпископа УПЦ МП Гедеона депортували з України

Єпископа Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Гедеона (Харона) вранці в четвер, 14 лютого, депортували з України, інформує агенція "Інтерфакс". Напередодні його затримали в міжнародному аеропорту Києва "Бориспіль". Священник прибув до України через ФРН із США, де він раніше передав держсекретарю Майку Помпео і конгресменам офіційне звернення УПЦ МП з проханням розглянути випадки порушення прав і свобод віруючих.

У центрі інформації УПЦ МП зазначили, що єпископа затримали напередодні засідання Верховного Суду за позовом про визнання недійсним звернення Верховної Ради до патріарха Варфоломія про отримання томоса про автокефалію української церкви. На цьому процесі єпископ Гедеон мав виступити в якості позивача. "Просто такий ось релігійно-політичний тиск", - прокоментував ситуацію з власною депортацією єпископ Гедеон.

Напередодні Державна прикордонна служба України повідомила, що єпископ затриманий через проблеми з документами. У повідомленні речника ДПСУ Олега Слободяна сказано, що прикордонники вилучили український паспорт Гедеона, бо "у цієї особи є громадянства кількох країн". Представники Російської православної церкви підтвердили агентству "Інтерфакс", що у єпископа є американське громадянство.

Прес-служа ДПСУ також повідомла про те, що Гедеон позбавлений українського громадянства. "Щодо цієї особи прикордонники виконали доручення правоохоронних органів і відбулося спрацьовування бази даних про втрачені, викрадені й недійсні документи. З'ясувалося, що пред'явлений ним паспорт громадянина України не є дійсним, крім того, він позбавлений громадянства нашої держави", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, що законодавство України не передбачає для її громадян подвійного громадянства. Відповідно до закону України "Про громадянство України" добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття, є підставою для втрати громадянства України.