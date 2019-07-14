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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Єлисейські Поля".
Єлисейські Поля - Champs-Élisées - одна з найвідоміших вулиць Парижа. Її ширина становить 70 метрів, довжина - 1910 метрів. Щороку в День штурму Бастилії, який є французьким національним святом, саме на Єлисейських Полях відбувається військовий парад. Велогонка Тур де Франс закінчується на Єлисейських Полях. Єлисейські Поля відомі своїми дорогими магазинами. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.