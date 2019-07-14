Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Єлисейські Поля

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Єлисейські Поля".

Єлисейські Поля - Champs-Élisées - одна з найвідоміших вулиць Парижа. Її ширина становить 70 метрів, довжина - 1910 метрів. Щороку в День штурму Бастилії, який є французьким національним святом, саме на Єлисейських Полях відбувається військовий парад. Велогонка Тур де Франс закінчується на Єлисейських Полях. Єлисейські Поля відомі своїми дорогими магазинами. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У День взяття Бастилії у Парижі затримали понад 170 людей

У День взяття Бастилії у Парижі затримали понад 170 людей 14.07.2019

Після військового параду учасники руху "жовтих жилетів" намагалися перекрити Єлисейські поля та влаштували сутички з поліцією. Правоохоронці затримали 175 осіб.

Париж готується до 1 травня: Макрон вимагає жорстких дій проти хуліганів

Париж готується до 1 травня: Макрон вимагає жорстких дій проти хуліганів 30.04.2019

Французький президент очікує заворушень під час масових акцій 1 травня та вимагає від правоохоронців діяти рішуче. Поліція розпорядилася закрити магазини та ресторани у місцях проведення масових акцій.
У Франції продовжуються протести жовтих жилетів

У Франції продовжуються протести "жовтих жилетів" 06.04.2019

Кількість учасників протестів "жовтих жилетів" зменшується, втім акції продовжуються. Наступного тижня уряд представить результати національних дебатів, проведених через масові демонстрації у країні.
У Франції попри заборони тривають протести жовтих жилетів

У Франції попри заборони тривають протести "жовтих жилетів" 23.03.2019

Всупереч забороні демонстрантам проводити акції в центрі Парижа та інших французьких міст учасники акцій "жовтих жилетів" знову протестують. Повідомляється про затримання десятків мітингарів.
Жовтим жилетам заборонили протести на Єлисейських полях

"Жовтим жилетам" заборонили протести на Єлисейських полях 22.03.2019

Через масові заворушення та знищення майна поліція заборонила демонстрантам проводити акції в центрі Парижа та інших французьких міст. Міністр внутрішніх справ закликав до "нульової терпимости" до насильства мітингарів.

Уряд Франції заборонятиме протести жовтих жилетів у центрі Парижа

Уряд Франції заборонятиме протести "жовтих жилетів" у центрі Парижа 18.03.2019

Після актів вандалізму на минулих вихідних у Парижі влада заборонятиме проведення акцій "жовтих жилетів", якщо запідозрить участь у них екстремістів. Тим часом шеф поліції Парижа пішов у відставку.
Протести жовтих жилетів у Франції: до 40 тисяч учасників

Протести "жовтих жилетів" у Франції: до 40 тисяч учасників 02.03.2019

Майже 40 тисяч учасників руху "жовтих жилетів" вийшли на вулиці міст Франції. У Парижі в акціях протесту взяли участь до чотирьох тисяч осіб.

Європа очима інсайдера: Париж (20.07.2018) 20.07.2018

Шопінг у Merci та кондитерські шедеври в Huré - дивіться поради DW, що варто побачити у Парижі у серії "Європа очима інсайдера".
Свято в Парижі: сотні тисяч французів вітали свою збірну з футболу

Свято в Парижі: сотні тисяч французів вітали свою збірну з футболу 16.07.2018

Французькі футболісти проїхалися на відкритому автобусі головним бульваром Парижа - Єлисейськими Полями. Лад охороняли дві тисячі поліцейських.
Паризький нападник був у списку ісламістів і мав право на володіння зброєю

Паризький нападник був у списку ісламістів і мав право на володіння зброєю 20.06.2017

31-річний Адам Джазірі, який загинув при спробі нападу на поліцію у центрі Парижа, перебував у полі зору французьких спецслужб як людина, причетна до радикального ісламу.
Нападник на поліцію у центрі Парижа загинув

Нападник на поліцію у центрі Парижа загинув 19.06.2017

Як заявив міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллом, інцидент на Єлисейських полях був "спробою нападу" на поліцію.

У Парижі на Єлисейських полях чоловік протаранив автомобіль поліції

У Парижі на Єлисейських полях чоловік протаранив автомобіль поліції 19.06.2017

У поліції кажуть про навмисний напад. Автомобіль ймовірного нападника вибухнув, при чоловікові знайшли зброю.

Фоторепортаж: Вихідні в Парижі - 10 порад для знайомства з містом на Сені

Фоторепортаж: Вихідні в Парижі - 10 порад для знайомства з містом на Сені 05.05.2017

Вештатися містом та відвідати стільки пам'яток, щоб іще лишився час насолодитися атмосферою та французьким стилем життя. Десять порад відкрити для себе Париж - місто на Сені.
У Бельгії поліції здався розшукуваний в зв'язку з нападом у Парижі

У Бельгії поліції здався розшукуваний в зв'язку з нападом у Парижі 21.04.2017

Чоловік, якого розшукували після нападу в Парижі, добровільно здався поліції в Антверпені. Між тим стало відомо, що сам нападник був громадянином Франції. Затримано трьох членів його родини.
Теракт у Парижі: паніка на Єлисейських полях (відео)

Теракт у Парижі: паніка на Єлисейських полях (відео) 21.04.2017

Лише за два дні до президентських виборів у центрі Парижа стався новий теракт. Мішенню нападників були поліцейські. Про атмосферу у французькій столиці - в матеріалі DW.

Теракт у Парижі: страх і паніка на Єлисейських полях (21.04.2017) 21.04.2017

Лише за два дні до президентських виборів у центрі Парижа стався новий теракт. Мішенню нападників були поліцейські. Про атмосферу у французькій столиці - в матеріалі DW.
Інші статті