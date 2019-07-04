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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Єгор Соболєв".
Єгор Соболєв - український політик, в минулому був журналістом. Єгор Соболєв вперше обрався до Верховної Ради України 2014 року за списком політичної партії "Самопоміч". У парламенті він очолив комітет з протидії і запобігання корупції, у грудні 2017 року Соболєва звільнили з цієї посади. До початку політичної кар'єри Соболєв працював журналістом у Донецьку та Києві. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Народний депутат Єгор Соболєв заявив, що Конституційний суд на засіданні 4 липня планує визнати неконституційними норми закону "Про очищення влади", за яким в Україні були люстровані посадовці часів Януковича.
На перше ж засідання антикорупційного комітету Ради після звільнення Єгора Соболєва прийшло всього троє членів. Саме на це і розраховують топ-корупціонери, вважає Соболєв - щоб комітет став пасивним і недієздатним.
Близько 40 осіб у камуфляжі прямували до наметового табору біля пункту пропуску "Краковець", де люди очікують на прибуття Міхеіла Саакашвілі, котрий у неділю виїхав автобусом з польського Жешува в напрямку України.