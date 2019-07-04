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Єгор Соболєв

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Єгор Соболєв".

Єгор Соболєв - український політик, в минулому був журналістом. Єгор Соболєв вперше обрався до Верховної Ради України 2014 року за списком політичної партії "Самопоміч". У парламенті він очолив комітет з протидії і запобігання корупції, у грудні 2017 року Соболєва звільнили з цієї посади. До початку політичної кар'єри Соболєв працював журналістом у Донецьку та Києві. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Закон про люстрацію: як КС може все провалити (04.07.2019) 04.07.2019

Чому для люстрованих чиновників часів президента-втікача Віктора Януковича є таким важливим рішення Конституційного суду і що це означатиме для країни?
Соболєв: КСУ планує 4 липня визнати неконституційним закон Про очищення влади

Соболєв: КСУ планує 4 липня визнати неконституційним закон "Про очищення влади" 02.07.2019

Народний депутат Єгор Соболєв заявив, що Конституційний суд на засіданні 4 липня планує визнати неконституційними норми закону "Про очищення влади", за яким в Україні були люстровані посадовці часів Януковича.
Поліція демонтувала наметове містечко під Верховною Радою України

Поліція демонтувала наметове містечко під Верховною Радою України 03.03.2018

Правоохоронці демонтувала наметове містечко під Верховною Радою України. Мітингувальників там уже не залишилося, заявляє народний депутат Єгор Соболєв. У Національній поліції кажуть про понад 100 затриманих.
Єгор Соболєв про своє звільнення: Триває масштабна контратака топ-корупціонерів

Єгор Соболєв про своє звільнення: Триває масштабна контратака топ-корупціонерів 13.12.2017

На перше ж засідання антикорупційного комітету Ради після звільнення Єгора Соболєва прийшло всього троє членів. Саме на це і розраховують топ-корупціонери, вважає Соболєв - щоб комітет став пасивним і недієздатним.

Що стоїть за спробою "вбивства" НАБУ? (07.12.2017) 07.12.2017

Спробі взяти під контроль НАБУ вдалося завадити. Законопроект про спрощення процедури звільнення керівника бюро відклали. Втім, це не остання спроба влади зробити НАБУ "кишеньковим", кажуть депутати-антикорупціонери.

Ціна самовпевненості: як Захід відреагує на згортання антикорупційної реформи в Україні

Ціна самовпевненості: як Захід відреагує на згортання антикорупційної реформи в Україні 07.12.2017

Попри вміння Києва домовлятись з західними урядами, цього разу реакція може бути жорсткою, попереджають експерти.
Верховна Рада звільнила Соболєва з посади голови антикорупційного комітету

Верховна Рада звільнила Соболєва з посади голови антикорупційного комітету 07.12.2017

Відкликання депутата від "Самопомочі" підтримали 256-ма голосами. У представництві ЄС напередодні попередили про стурбованість усуненням Соболєва з посади.
Єгора Соболєва хочуть відкликати з посади голови антикорупційного комітету Ради

Єгора Соболєва хочуть відкликати з посади голови антикорупційного комітету Ради 06.12.2017

У комітеті Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції визнали роботу голови комітету Єгора Соболєва незадовільною.
У Києві під Верховною Радою України проходить Народне віче

У Києві під Верховною Радою України проходить "Народне віче" 22.10.2017

У центрі Києва триває акція з вимогою проведення в Україні важливих реформ. Міхеіл Саакашвілі проводить "Народне віче".
Дороге паливо для міноборони України: за що і кого можуть покарати

Дороге паливо для міноборони України: за що і кого можуть покарати 12.10.2017

Під носом у міністра оборони України діяла ціла корупційна схема, стверджують слідчі НАБУ. Чи знав про неї сам міністр і чи будуть покарані винні?
Чекаючи на Саакашвілі: Біля Краковця поліція зупинила групу невідомих у камуфляжі

Чекаючи на Саакашвілі: Біля "Краковця" поліція зупинила групу невідомих у камуфляжі 10.09.2017

Близько 40 осіб у камуфляжі прямували до наметового табору біля пункту пропуску "Краковець", де люди очікують на прибуття Міхеіла Саакашвілі, котрий у неділю виїхав автобусом з польського Жешува в напрямку України.

Операція "Люстрація": провал чи перемога? (14.11.2016) 14.11.2016

Незадовго до третьої річниці Євромайдану український уряд звітує про очищення від одіозних осіб, що були основою попередньої влади. Однак чи не зарано говорити про завершення люстрації і чи стосувалася вона тих, кого треба?

Депутати: Конституційний суд планує скасувати основні статті закону про люстрацію

Депутати: Конституційний суд планує скасувати основні статті закону про люстрацію 09.06.2016

Суддів Конституційного суду змушують погодитися на скасування кількох ключових статей закону "Про очищення влади". Про це повідомили народні депутати Єгор Соболєв та Леонід Ємець.
Опубліковані результати паралельних підрахунків голосів у Кривому Розі

Опубліковані результати паралельних підрахунків голосів у Кривому Розі 28.03.2016

Згідно з даними двох різних паралельних підрахунків, у першому турі виборів міського голови Кривого Рогу, перемагає Юрій Вілкул. Кандидат від "Самопомочі" Семен Семенченко набирає менше 11 відсотків.
Конституційний Суд України відмовив у відводі шести суддів у справі про люстрацію

Конституційний Суд України відмовив у відводі шести суддів у справі про люстрацію 22.03.2016

Народні депутати Єгор Соболєв та Леонід Ємець обурилися відмовою КСУ щодо відводу шести суддів, у яких, на думку політиків, існує конфлікт інтересів у розгляді справи про конституційність люстрації.
Соболєв про ситуацію у Кривому Розі: Встановлюємо народовладдя

Соболєв про ситуацію у Кривому Розі: "Встановлюємо народовладдя" 29.11.2015

Група активістів на чолі з депутатами зайшли в будівлю міської ради Кривого Рогу. За словами нардепа Єгора Соболєва, вони утворили "громадську антикорупційну комісію" та "раду представників громади".
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