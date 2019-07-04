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Єгор Соболєв - український політик, в минулому був журналістом. Єгор Соболєв вперше обрався до Верховної Ради України 2014 року за списком політичної партії "Самопоміч". У парламенті він очолив комітет з протидії і запобігання корупції, у грудні 2017 року Соболєва звільнили з цієї посади. До початку політичної кар'єри Соболєв працював журналістом у Донецьку та Києві. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.