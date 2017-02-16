Нашестя метеликів під час фіналу "Євро-2016" (11.07.2016)

Під час матчу між збірними Португалії та Франції стадіон "Стад де Франс" заполонили сотні метеликів. Один з них сів на ніс Роналду в найтрагічніший для нього момент. Нашестя спричинили заходи безпеки. Попередньої ночі світло на стадіоні залишили увімкненим.