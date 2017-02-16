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"Євро-2016"

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Євро-2016".

Як суд на Волині справу французького терориста розглядає

Як суд на Волині справу "французького терориста" розглядає 16.02.2017

На Волині триває суд над громадянином Франції Грегуаром Муто, якого СБУ обвинувачує у контрабанді зброї та підготовці терактів під час Євро-2016. Кореспондент DW спостерігав за перебігом засідання.
Справа підозрюваного в тероризмі француза: чого досягло слідство в Україні

Справа підозрюваного в тероризмі француза: чого досягло слідство в Україні 30.12.2016

В Україні розпочався судовий процес над громадянином Франції, якого СБУ обвинувачує у контрабанді зброї та підготовці терактів під час Євро-2016. DW з’ясувала подробиці розслідування.

Люди року, що минає (30.12.2016) 30.12.2016

2016-ий запамятається багатьма трагічними подіями, але й низкою позитивних моментів. Люди, які кожен по-своєму стали героями року, що минає, - у добірці DW.

Португалія запросила фанів, які розчулили YouTube (13.07.2016) 13.07.2016

Португальського хлопчика і французького фана, якого він втішив після програшу його команди на "Євро-2016", запросили до Португалії на відпочинок.
Йоахім Лев залишиться тренером німецької збірної до 2018 року

Йоахім Лев залишиться тренером німецької збірної до 2018 року 12.07.2016

Йоахім Лев обійматиме пост тренера бундестіму до 2018 року й очолюватиме збірну на Чемпіонаті світу, що відбудеться в Росії, як це передбачає чинний контракт, повідомив Німецький футбольний союз.

Португальський хлопчик втішив французького фана на "Євро-2016" (11.07.2016) 11.07.2016

Португальський хлопчик поспівчував французькому вболівальнику після поразки його команди на "Євро-2016".
Євро 2016: моменти, які залишаться в пам'яті

Євро 2016: моменти, які залишаться в пам'яті 11.07.2016

Чемпіонат Європи, у його новому форматі з 24 команд, був переповнений яскравими подіями. Ми задокументували деякі з них, які напевно залишаться в пам'яті.

Нашестя метеликів під час фіналу "Євро-2016" (11.07.2016) 11.07.2016

Під час матчу між збірними Португалії та Франції стадіон "Стад де Франс" заполонили сотні метеликів. Один з них сів на ніс Роналду в найтрагічніший для нього момент. Нашестя спричинили заходи безпеки. Попередньої ночі світло на стадіоні залишили увімкненим.

Португальці святкують перемогу на "Євро-2016" (11.07.2016) 11.07.2016

Як португальські вболівальники шаленіють від історичної перемоги своєї збірної на "Євро-2016".
У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ

У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ 11.07.2016

Сутички у столиці Франції розпочались після того, як поліція не допустила вболівальників до фан-зони. Після завершення фінального матчу "Євро-2016" затримано близько 40 осіб.
Португалія вперше стала чемпіоном Європи з футболу

Португалія вперше стала чемпіоном Європи з футболу 10.07.2016

Фінальний матч Чемпіонату Європи з футболу 2016, що відбувався на стадіоні "Стад де Франс", завершився поразкою господарів першості французів від збірної Португалії. Вирішальний гол забив на 109-й хвилині Едер.
Фінал Євро-2016 Франція vs Португалія: статистика на боці господарів

Фінал "Євро-2016" Франція vs Португалія: статистика на боці господарів 10.07.2016

Чи зможуть господарі "Євро-2016" здобути перемогу? Адже дотепер команди-господарі, які вибивалися у фінал ЧЄ з футболу, як правило, здобували чемпіонський титул. DW пропонує деяку статистику.

Слониха каже: Франція промаже! (08.07.2016) 08.07.2016

Португалія стане наступним чемпіоном Європи з футболу. Такий прогноз слонихи-віщунки.

Французи святкують вихід у фінал "Євро-2016" (08.07.2016) 08.07.2016

Французькі уболівальники святкують перемогу своєї збірної над Німеччиною. У фіналі Франція позмагається з Португалією.
Французи святкують перемогу над Німеччиною у півфіналі Євро-2016

Французи святкують перемогу над Німеччиною у півфіналі "Євро-2016" 07.07.2016

Французькі триколори, пісні перемоги та переповнені фан-зони - по всій країні фанати господарів Чемпіонату Європи з футболу святкують перемогу збірної Франції над Німеччиною, яка гарантувала їй вихід у фінал.
Франція виборола путівку у фінал Євро-2016 у матчі проти Німеччини

Франція виборола путівку у фінал "Євро-2016" у матчі проти Німеччини 07.07.2016

Після важкого двобою із Німеччиною у півфіналі "Євро-2016" збірна Франції з футболу перемогла з рахунком 2:0 та відправляється у фінал, де зустрінеться із португальцями. Обидва голи у ворота німців забив Антуан Грізманн.
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