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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Євро-2016".
Під час матчу між збірними Португалії та Франції стадіон "Стад де Франс" заполонили сотні метеликів. Один з них сів на ніс Роналду в найтрагічніший для нього момент. Нашестя спричинили заходи безпеки. Попередньої ночі світло на стадіоні залишили увімкненим.
Після важкого двобою із Німеччиною у півфіналі "Євро-2016" збірна Франції з футболу перемогла з рахунком 2:0 та відправляється у фінал, де зустрінеться із португальцями. Обидва голи у ворота німців забив Антуан Грізманн.