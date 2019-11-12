Євросоюз підтримує плани уряду в Києві щодо земельної реформи

Представництво Європейського Союзу в Україні підтримує ухвалення запланованої урядом Олексія Гончарука земельної реформи. Про це говориться в заяві, оприлюдненій у середу, 13 листопада, на Facebook-сторінці диппредставництва.

Успішна реалізація задуманої земельної реформи могла б допомогти "розкрити величезний потенціал" української економіки, вказується в заяві. Водночас у диппредставництві ЄС наголосили, що запроваджувати цю реформу потрібно тільки на засадах "верховенства права, принципах сталого розвитку, прозорості, справедливості та інклюзивності".

Так само у представництві ЄС наголосили на важливості запровадження запобіжних механізмів під час реалізації реформи з метою недопущення концентрації сільськогосподарських угідь у руках кількох великих гравців. Важливо продумати також і механізми захисту й підтримки фермерів та дрібних сільськогосподарських підприємств, кажуть у представництві Євросоюзу. Саме останні мають стояти в центрі земельної реформи, зазначається в заяві.

Розгляд Верховною Радою законопроєктів про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення очікується на 13 листопада. Нагадаємо, що 11 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив про заплановані зміни до законопроєктів про продаж земель, згідно з якими питання про дозвіл продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення іноземним юридичним та фізичним особам винесуть на референдум.