 Євросоюз підтримує плани уряду в Києві щодо земельної реформи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Євросоюз підтримує плани уряду в Києві щодо земельної реформи

Ухвалення запланованої урядом земельної реформи змогло б надати поштовх українській економіці та розкрити її "величезний потенціал", наголошують у представництві Європейського Союзу в Україні.

Земельна реформа (фотоілюстрація)

Реалізовувати задуману земельну реформу потрібно з акцентом на інтереси фермерів та дрібних підприємств, зазначають у представництві ЄС в Україні

Представництво Європейського Союзу в Україні підтримує ухвалення запланованої урядом Олексія Гончарука земельної реформи. Про це говориться в заяві, оприлюдненій у середу, 13 листопада, на Facebook-сторінці диппредставництва.

Успішна реалізація задуманої земельної реформи могла б допомогти "розкрити величезний потенціал" української економіки, вказується в заяві. Водночас у диппредставництві ЄС наголосили, що запроваджувати цю реформу потрібно тільки на засадах "верховенства права, принципах сталого розвитку, прозорості, справедливості та інклюзивності".

Так само у представництві ЄС наголосили на важливості запровадження запобіжних механізмів під час реалізації реформи з метою недопущення концентрації сільськогосподарських угідь у руках кількох великих гравців. Важливо продумати також і механізми захисту й підтримки фермерів та дрібних сільськогосподарських підприємств, кажуть у представництві Євросоюзу. Саме останні мають стояти в центрі земельної реформи, зазначається в заяві.

Розгляд Верховною Радою законопроєктів про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення очікується на 13 листопада. Нагадаємо, що 11 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив про заплановані зміни до законопроєктів про продаж земель, згідно з якими питання про дозвіл продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення іноземним юридичним та фізичним особам винесуть на референдум.

Дивитись відео 07:47

Продаж землі в Україні очима німецького фермера (29.10.2019)

DW.COM

Скасування мораторію на продаж землі: чи виживе український фермер

В Україні готуються до зняття мораторію на продаж землі. У Верховній Раді вже зареєстровано урядовий законопроект. В Асоціації фермерів застерігають перед негативними наслідками. (11.10.2019)  

Зеленський назвав "обманом" статтю Конституції щодо власності на землю

Українці позбавлені права володіти своєю землею по-справжньому, так само як громадяни Північної Кореї, Таджикистану, Куби та Конго, заявив президент України Володимир Зеленський. (11.11.2019)  

Гончарук анонсував відкриття ринку землі у жовтні 2020 року

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував відкриття ринку землі в країні в жовтні 2020 року. Її зможуть купувати українські громадяни і компанії, а нерезиденти - через реєстрацію компанії резидента в Україні. (19.09.2019)  

Досить міфів: хто виграє від скасування мораторію на продаж землі в Україні

В Україні тривають запеклі дебати щодо створення ринку землі. Для одних це гарна новина, для інших - не дуже. Хто виграє від ринку землі? Відповідь - у статті DW. (13.11.2019)  

Аудіо й відео до теми

Продаж землі в Україні очима німецького фермера (29.10.2019)  

Також за темою

Головні міфи про продаж землі в Україні (12.11.2019) 12.11.2019

Купити або продати землю так само, як квартиру чи будинок. Українці насторожено до цього ставляться, зокрема й через кілька живучих міфів довкола цієї теми.

Symbolbild Taschenrechner

Досить міфів: хто виграє від скасування мораторію на продаж землі в Україні 13.11.2019

В Україні тривають запеклі дебати щодо створення ринку землі. Для одних це гарна новина, для інших - не дуже. Хто виграє від ринку землі? Відповідь - у статті DW.

Продаж землі в Україні очима німецького фермера (29.10.2019) 29.10.2019

Німецький фермер Йоганн Венцль працює в Україні вже 16 років, орендуючи земельні паї селян на Черкащині. Для місцевих він взірець того, як можна заробляти на землі. Як ставиться до земельної реформи і скасування мораторію на продаж землі? Репортаж DW.

Реклама

Докладно

Повінь у Венеції (фоторепортаж)

Повінь у Венеції - місто на воді опинилося під водою

Венеція переживає найбільшу повінь за останні 23 роки. Влада міста нарікає на катастрофічні масштаби завданої шкоди.  

Політики десятиліттями розповідали страшилки про ринок землі. DW розібралася, з яких інтересів виходять, ті, хто аргументує за або проти

Хто насправді заробить на ринку землі в Україні

В Україні знімуть мораторій на продаж сільськогосподарських земель. Для одних це гарна новина, для інших - не дуже.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  