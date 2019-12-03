 Євросоюз подовжив економічні санкції щодо Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2019

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Новини

Євросоюз подовжив економічні санкції щодо Росії

Хоча учасники переговорів "нормандської четвірки" в Парижі досягли прогресу щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, ЄС подовжив дію санкцій щодо Москви - аби обіцянки ще й виконувалися.

Лідери держав та урядів країн-членів ЄС на саміті у Брюсселі

Лідери держав та урядів країн-членів ЄС на саміті у Брюсселі

Євросоюз подовжив до кінця липня 2020 року санкції щодо певних галузей російської економіки ще на пів року. Про це у четвер, 12 грудня, заявив прессекретар президента Європейської Ради Шарля Мішеля.

Обмежувальні заходи стосуються фінансового, енергетичного і оборонного секторів РФ, а також товарів подвійного призначення. Економічні санкції включають обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для п'яти російських фінансових установ, експортну й імпортну заборону на торгівлю зброєю, а також низку інших заходів.

Євросоюз оголосив про запровадження даних санкцій у липні 2014 року. Брюссель пов'язує їх послаблення або скасування з виконанням Росією мінських домовленостей щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив перед початком саміту ЄС 12 грудня, що чергове подовження економічних санкцій проти Росії може слугувати "мотивацію" для Москви дотриматися обіцянок, даних під час саміту "нормандської четвірки" в Парижі.

Гітанас Науседа: Подовження санкцій - мотивація для Москви

Гітанас Науседа: Подовження санкцій - "мотивація для Москви"

Анексія Криму та самопроголошені "ДНР" і "ЛНР"

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим і вважає його своєю територією. Київ і переважна більшість країн світу анексію української території не визнають. Незабаром після анексії Криму Сполучені Штати, ЄС, Австралія, Нова Зеландія і Канада запровадили перший пакет санкцій проти Москви.

У квітні-травні того ж року на Донбасі за підтримки Москви були незаконно проголошені псевдодержавні утворення "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка". Санкції щодо Росії були розширені через підтримку Москвою сепаратистів на Сході України і постачання їм зброї. Київ, зі свого боку, почав воєнні дії проти бойовиків.

  • Контроль на кордоні в лондонському аеропорту Хітроу

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Заборона на в'їзд та замороження активів

    У березні 2014 року США та ЄС запровадили санкції щодо російських високопосадовців, депутатів Держдуми та підприємців. Їм заборонили в'їзд, а їхні американські та європейські активи заморозили. До санкційних списків, які в подальшому неодноразово розширювалися, потрапили спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко, депутат Держдуми Леонід Слуцький і радник російського президента Сергій Глазьєв.

  • Офіс компанії Роснефть в Москві та частина Кремлівської стіни

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Секторальні санкції

    16 липня 2014 року США запровадили санкції щодо компаній "Роснефть" і "Новатек", а також "Газпромбанку" і державної корпорації "Внешэкономбанк". Вони не можуть отримувати в США боргове фінансування на термін понад 90 днів. З "Внешэкономбанком" і "Газпромбанком" заборонено проводити транзакції. Згодом до цього списку додали "Банк Москвы", ВТБ, "Россельхозбанк" і Об'єднану суднобудівну корпорацію.

  • Віхд до філіалу Сбербанку в Москві

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    ЄС пішов за прикладом США

    Кілька тижнів потому секторальні санкції щодо Росії запровадив і Євросоюз. Вони поширилися на п'ять найбільших російських банків: "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" і ВЭБ, яким був обмежений доступ до ринків капіталу ЄС. Пізніше такі ж обмеження Брюссель запровадив щодо трьох нафтових компаній - "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нефть" - і трьох оборонних підприємств РФ.

  • Нафтовидобувна платформа Приразломная

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Російська нафтова галузь під санкціями

    Санкції щодо російської нафтової галузі запровадили і США, і ЄС, обмеживши роботу своїх компаній в російській Арктиці. Брюссель також заборонив поставки до Росії високотехнологічного обладнання для нафтової галузі у відповідь на дії РФ в Україні.

  • Міністр промисловості та торгівлі РФ Денис Мантуров тримає автомат, який вироблений концерном Калашников

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    ВПК під прицілом

    До санкцій в галузі ВПК належать запроваджена Євросоюзом заборона на торгівлю з Росією зброєю і заборона на експорт до неї товарів подвійного призначення для оборонного сектора. США, своєю чергою, запровадили штрафні заходи проти 11 виробників електроніки, яка може бути використана для потреб військової промисловості. Обґрунтування санкцій - війна на Донбасі та анексія Криму.

  • Штаб-квартира ФСБ РФ на Луб'янці в Москві

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Санкції щодо спецслужб

    У грудні 2016 року США запровадили санкції у зв'язку з можливими кібератаками з боку російських хакерів під час американської президентської виборчої кампанії. Цього разу до "чорного списку" потрапили зовнішня і внутрішня спецслужби країни - Головне розвідувальне управління (ГРУ) і Федеральна служба безпеки (ФСБ).

  • Підприємець Олег Дерипаска та президент РФ Володимир Путін

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    США покарали російських олігархів

    У квітні 2018 американський мінфін вперше завдав удару по російських приватних компаніях. Він запровадив санкції щодо 24 російських бізнесменів з опублікованої раніше так званої "Кремлівської доповіді". Серед них опинилися такі впливові олігархи, як Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг. Активи їхніх компаній на території США заморожені, а американцям заборонено вести з ними бізнес.

  • Британські військові в масках та захисних костюмах

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Санкції за отруєння Скрипалів

    27 серпня 2018 року набули чинності нові санкції США за застосування Росією хімічної зброї. Ці штрафні заходи включають заборону на продаж Росії озброєнь та іншої оборонної продукції, відмова у доступі до американських товарів і технологій, які особливо важливі з точки зору національної безпеки, а також у наданні кредитів уряду США, кредитних гарантій та іншої фінансової підтримки.

    Автор: Ірина Філатова, Азад Сафаров


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