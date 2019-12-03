Євросоюз подовжив економічні санкції щодо Росії

Євросоюз подовжив до кінця липня 2020 року санкції щодо певних галузей російської економіки ще на пів року. Про це у четвер, 12 грудня, заявив прессекретар президента Європейської Ради Шарля Мішеля.

Обмежувальні заходи стосуються фінансового, енергетичного і оборонного секторів РФ, а також товарів подвійного призначення. Економічні санкції включають обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для п'яти російських фінансових установ, експортну й імпортну заборону на торгівлю зброєю, а також низку інших заходів.

Євросоюз оголосив про запровадження даних санкцій у липні 2014 року. Брюссель пов'язує їх послаблення або скасування з виконанням Росією мінських домовленостей щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив перед початком саміту ЄС 12 грудня, що чергове подовження економічних санкцій проти Росії може слугувати "мотивацію" для Москви дотриматися обіцянок, даних під час саміту "нормандської четвірки" в Парижі.

Гітанас Науседа: Подовження санкцій - "мотивація для Москви"

Анексія Криму та самопроголошені "ДНР" і "ЛНР"

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим і вважає його своєю територією. Київ і переважна більшість країн світу анексію української території не визнають. Незабаром після анексії Криму Сполучені Штати, ЄС, Австралія, Нова Зеландія і Канада запровадили перший пакет санкцій проти Москви.

У квітні-травні того ж року на Донбасі за підтримки Москви були незаконно проголошені псевдодержавні утворення "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка". Санкції щодо Росії були розширені через підтримку Москвою сепаратистів на Сході України і постачання їм зброї. Київ, зі свого боку, почав воєнні дії проти бойовиків.