 Євросоюз надав Україні 500 мільйонів євро фінансової допомоги | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2018

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Новини

Євросоюз надав Україні 500 мільйонів євро фінансової допомоги

Україна отримала від Євросоюзу перший транш макрофінансової допомоги обсягом у 500 мільйонів євро. Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, а також міністерство фінансів України.

Україна, ЄС, фінансова допомога

Європейський Союз виділив Україні 500 мільйонів євро у рамках програми макрофінансової допомоги. Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у вівторок, 11 грудня.

"Сьогодні ЄС виділяє 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги Україні. ЄС продовжує свою активну діяльність в Україні та підтримку її народу", - написав він у Twitter.

Цього ж дня міністерство фінансів України повідомило, що Європейська комісія перерахувала Україні перший транш четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС обсягом 500 мільйонів євро. За даними відомства, кошти надані у вигляді позики на термін до квітня 2033 року за 1,25% річних.

Як повідомлялося, раніше Європейська Комісія від імені ЄС схвалила виплату перших 500 мільйонів євро нової програми макрофінансової допомоги Україні. Україна виконала умови для отримання цього траншу.

На початку листопада Верховна Рада України ратифікувала меморандум про взаєморозуміння і кредитну угоду з ЄС щодо макрофінансової допомоги Україні на один мільярд євро. Допомога надійде у вигляді двох траншів по 500 мільйонів євро.

Другий транш має надійти навесні 2019 року за результатами оцінки реформування державної політики в Україні.

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