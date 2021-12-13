Європейський інвестиційний банк (ЄІБ)

Європейський інвестиційний банк - кредитно-фінансова установа Європейського Союзу.

Мета Європейського інвестиційного банку полягає в підтримці за допомогою власного капіталу виваженого й безперешкодного розвитку внутрішнього ринку в інтересах Європейського Союзу. Для цього ЄІБ надає довгострокові кредити. Європейський інвестиційний банк діє також за межами ЄС. Європейський інвестиційний банк було створено 1958 року. Він не є органом ЄС і не залежить від рішень Єврокомісії та Європарламенту. Але ЄІБ консультує ці європейські структури. Власниками капіталу Європейського інвестиційного банку є країни-члени ЄС.