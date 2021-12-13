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Європейський інвестиційний банк (ЄІБ)

Європейський інвестиційний банк - кредитно-фінансова установа Європейського Союзу.

Мета Європейського інвестиційного банку полягає в підтримці за допомогою власного капіталу виваженого й безперешкодного розвитку внутрішнього ринку в інтересах Європейського Союзу. Для цього ЄІБ надає довгострокові кредити. Європейський інвестиційний банк діє також за межами ЄС. Європейський інвестиційний банк було створено 1958 року. Він не є органом ЄС і не залежить від рішень Єврокомісії та Європарламенту. Але ЄІБ консультує ці європейські структури. Власниками капіталу Європейського інвестиційного банку є країни-члени ЄС.

Україна позичила понад 200 мільйонів доларів на вакцинацію проти COVID-19

Україна позичила понад 200 мільйонів доларів на вакцинацію проти COVID-19 13.12.2021

Міжнародний банк реконструкції та розвитку надасть Україні 150 мільйонів доларів, Європейський інвестиційний банк - ще 50 мільйонів євро для прискорення вакцинації від коронавірусу.

Київ отримає 100 млн євро кредиту на оновлення громадського транспорту

Київ отримає 100 млн євро кредиту на оновлення громадського транспорту 10.12.2021

Європейський інвестиційний банк надасть Києву кредит на 100 мільйонів євро. За ці кошти планують купити 137 нових тролейбусів і 50 вагонів метро.

Енергозбереження: як українці можуть заощаджувати до мільярда євро щороку (08.01.2021)

Енергозбереження: як українці можуть заощаджувати до мільярда євро щороку (08.01.2021) 08.01.2021

Україна має величезний потенціал для енергозбереження - у грошовому вимірі до мільярда євро на рік. Адже через застарілу інфраструктуру щорічно втрачається до 44 % енергоресурсів. Як європейські інституції допомагають Україні впроваджувати заходи з енергоефективності і "зелені" технології - у репортажі DW.

Євросоюз створює гарантійний фонд обсягом у 25 мільярдів євро через Covid-19

Євросоюз створює гарантійний фонд обсягом у 25 мільярдів євро через Covid-19 17.04.2020

Європейський інвестиційний банк планує залучити до 200 мільярдів євро для подолання економічних наслідків пандемії COVID-19. Новий гарантійний фонд робитиме акцент на підтримці малих і середніх підприємств.
ЄІБ підписав угоду про першу інноваційну позику для України

ЄІБ підписав угоду про першу "інноваційну" позику для України 23.11.2017

Європейський інвестиційний банк вперше виділить українській компанії "інноваційний" кредит. Він має піти на розвиток інфраструктури у сільському господарстві.
ЄІБ виділяє 37 мільйонів євро на видобуток газу в Україні

ЄІБ виділяє 37 мільйонів євро на видобуток газу в Україні 04.08.2017

Європейський інвестиційний банк має намір виділити 37 мільйонів євро на проект, який має на меті збільшення видобутку природного газу в Україні.
Єврокомісія опубліковала ключові вимоги до Великобританії щодо Brexit

Єврокомісія опубліковала ключові вимоги до Великобританії щодо Brexit 29.05.2017

Єврокомісія назвала ключові вимоги до Великобританії, які стосуватимуться її виходу з Євросоюзу. Основна увага - на фінансові питання та права громадян.

DW Новини за 100 секунд (22.06.2016) 22.06.2016

КНДР знову випробувала дві балістичні ракети середньої дальності. У Лондоні пройшли фінальні "Великі дебати", присвячені Brexit. ЄС додатково виділить шість мільярдів євро на боротьбу з причинами міграційної кризи.
Трагедія на Львівському сміттєзвалищі: чи будуть висновки?

Трагедія на Львівському сміттєзвалищі: чи будуть висновки? 31.05.2016

Усі минулі вихідні на місцевому звалищі твердих побутових відходів, що поблизу Львова тривала пожежа. Станом на вівторок пожежу ліквідовано, але не без жертв.

Як Європа коментує перемогу Джамали? - DW Новини (16.05.2016) 16.05.2016

Російські політичні біженці сподіваються на притулок в Україні. Музей ГУЛАГу у Москві остерігається критикувати Сталіна.
Європейський інвестиційний банк дав Україні кредит на 400 мільйонів євро

Європейський інвестиційний банк дав Україні кредит на 400 мільйонів євро 24.07.2015

Кошти, за словами віце-прем’єра України Зубка, будуть витрачені на відновлення комунальної інфраструктури в українських містах. На відбудову Донбасу міжнародні організації дали ще 500 мільйонів євро.
ЄС фінансово допоможе підприємцям України, Грузії та Молдови

ЄС фінансово допоможе підприємцям України, Грузії та Молдови 21.05.2015

Кошти мають надходити у вигляді тривалого фінансування грантами програм підтримки малого та середнього бізнесу. Надаватимуть їх провідні європейські фінансові інституції.
Європейський інвестиційний банк виділяє Україні кредити на 600 мільйонів євро

Європейський інвестиційний банк виділяє Україні кредити на 600 мільйонів євро 22.12.2014

Угоду про виділення кредиту на 200 мільйонів євро підписано у рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України. 400 мільйонів євро для малих і середніх підприємств надійдуть за іншою програмою.
Київ отримає кредит від Європейського інвестиційного банку на модернізацію ГТС

Київ отримає кредит від Європейського інвестиційного банку на модернізацію ГТС 01.12.2014

Україна та Європейський інвестиційний банк уклали угоду про фінансування модернізації магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород на суму 150 мільйонів євро.
ЄС може зупинити фінансування проектів у Росії

ЄС може зупинити фінансування проектів у Росії 04.07.2014

У Євросоюзі розглядають можливість припинення фінансування ЄБРР та ЄІБ проектів у Росії в рамках впровадження нових санкцій. Втілення задуму ускладнюється тим, що Росія володіє частиною акцій ЄБРР.
Майже 25 мільярдів євро для банків Східної Європи

Майже 25 мільярдів євро для банків Східної Європи 27.02.2009

Східноєвропейські банки, що постраждали внаслідок кризи, отримають міжнародну допомогу обсягом у 24,5 мільярдів євро. Відповідний план підтримки сьогодні представили Світовий банк, ЄБРР і Європейський інвестиційний банк.