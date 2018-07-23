Європейський суд схвалив маркування продуктів зі зміненою ДНК

Постачальники харчових продуктів, що працюють з сучасними технологіями генної інженерії, повинні строго дотримуватися норм використання генетично модифікованих організмів (ГМО) в харчовій промисловості, що діють в Євросоюзі. Таке рішення оголосив у середу, 25 липня, Європейський суд у Люксембурзі.

Йдеться про так звану технологію мутагенезу, яка передбачає штучне внесення змін до структури ДНК рослин і видалення низки її ділянок. Цей підхід, зокрема, використовують для поліпшення господарсько-біологічних показників та врожайності. Відповідно до постанови суду, продукція, отримана з використанням цієї технології, повинна обов'язково мати маркування "ГМО".

Позов подала французька спілка сільгоспвиробників, яка стурбована можливими побічними ефектами для людей, тварин і навколишнього середовища у разі застосування штучного мутагенезу. У природі зустрічаються випадки так званого природного, або спонтанного, мутагенезу, який відбувається в разі впливу на живі організми таких факторів, як ультрафіолет, радіація і хімічні сполуки.

Рік тому Європейський суд ухвалив, що заборонити культивування генно-модифікованих продуктів можна лише за наявності наукових доказів їхньої шкоди для здоров'я людини. Так званого принципу обережності, який передбачає "наукову невизначеність" фактора ризику, на думку суддів, недостатньо, щоб припинити вирощувати генно-модифіковані культури.