 Європейський суд схвалив маркування продуктів зі зміненою ДНК | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2018

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Новини

Європейський суд схвалив маркування продуктів зі зміненою ДНК

Суд в Люксембурзі розглянув позов французької спілки сільгоспвиробників, які побоюються наслідків застосування технологій генної інженерії. Тепер продукти зі зміненою ДНК мають продаватися зі спеціальним маркуванням.

Суд вирішив, що продукти зі зміненою ДНК мають бути спецально позначені

Суд вирішив, що продукти зі зміненою ДНК мають бути спецально позначені

Постачальники харчових продуктів, що працюють з сучасними технологіями генної інженерії, повинні строго дотримуватися норм використання генетично модифікованих організмів (ГМО) в харчовій промисловості, що діють в Євросоюзі. Таке рішення оголосив у середу, 25 липня, Європейський суд у Люксембурзі.

Йдеться про так звану технологію мутагенезу, яка передбачає штучне внесення змін до структури ДНК рослин і видалення низки її ділянок. Цей підхід, зокрема, використовують для поліпшення господарсько-біологічних показників та врожайності. Відповідно до постанови суду, продукція, отримана з використанням цієї технології, повинна обов'язково мати маркування "ГМО".

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Міністр сільського господарства і продовольства ФРН вимагає заборонити називати ковбасою ковбасу, яка взагалі не містить м'яса. DW - про мотиви дій головного німецького аграрія. (30.12.2016)

У п’ятьох італійських регіонах вилучено 1500 тонн фальшивих "біо"-продуктів. Злаки під маркою "біо", які насправді містили генномодифіковані організми та пестициди, походили з України, Молдови та Індії. (12.04.2013)

Позов подала французька спілка сільгоспвиробників, яка стурбована можливими побічними ефектами для людей, тварин і навколишнього середовища у разі застосування штучного мутагенезу. У природі зустрічаються випадки так званого природного, або спонтанного, мутагенезу, який відбувається в разі впливу на живі організми таких факторів, як ультрафіолет, радіація і хімічні сполуки.

Рік тому Європейський суд ухвалив, що заборонити культивування генно-модифікованих продуктів можна лише за наявності наукових доказів їхньої шкоди для здоров'я людини. Так званого принципу обережності, який передбачає "наукову невизначеність" фактора ризику, на думку суддів, недостатньо, щоб припинити вирощувати генно-модифіковані культури.

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