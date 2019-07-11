 Європейський суд скасував минулорічні санкції щодо Януковича та його сина | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2019

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Новини

Європейський суд скасував минулорічні санкції щодо Януковича та його сина

Європейський суд прийняв рішення про скасування санкцій, накладених у березні 2018 року на експрезидента України Віктора Януковича та його сина Олександра. Санкції, накладені в березні 2019 року, залишаються чинними.

Віктор Янукович

Віктор Янукович (фото з архіву)

Європейський суд у вівторок, 24 вересня, скасував санкції, накладені на екс-президента України Віктора Януковича та його сина Олександра в березні 2018 року. Про це свідчать рішення суду, які є в розпорядженні DW.

DW.COM

Рада ЄС виключила двох осіб зі списку соратників екс-президента Віктора Януковича, яких вважають відповідальними за розтрату державних коштів в Україні. (05.03.2018)

Суд Євросоюзу задовольнив позови Віктора Януковича і шести його соратників проти Ради ЄС і скасував санкції, які діяли проти них у 2016-2018 роках. (11.07.2019)

На думку суддів, Рада Європейського Союзу, накладаючи ці санкції, не перевірила, чи українські судові органи повною мірою гарантували Януковичам право на юридичний захист. Тому рішення щодо санкцій має бути анульовано. Водночас санкції, накладені в березні 2019 року, залишаються чинними щонайменше до березня 2020 року.

Нагадаємо, що 5 березня 2014 року Європейський Союзу запровадив санкції у вигляді заморожування активів щодо 18 колишніх високопосадовців України. Санкції щорічно продовжуються, хоча з часом з-під них вийшли шестеро осіб. Зокрема, 5 березня 2018 року Рада Європейського Союзу продовжила на рік - до 6 березня 2019 року рішення про замороження рахунків 13 осіб, зокрема Віктора та Олександра Януковичів, визначених як винних за незаконне привласнення українських державних коштів або за зловживання службовим становищем, що призвело до втрати державних коштів України.

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