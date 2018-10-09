 Європейський суд наказав Польщі частково призупинити судову реформу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2018

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Новини

Європейський суд наказав Польщі частково призупинити судову реформу

Польща має призупинити виконання нового закону щодо зниження пенсійного віку для суддів Верховного суду і поновити на посаді тих, кого примусово вже відправили на пенсію. Таке рішення прийняв Європейський суд.

Європейський Суд наказав Польщі призупинити судову реформу

Європейський Суд наказав Польщі призупинити судову реформу

Європейський суд у п'ятницю, 19 жовтня наказав Польщі "негайно призупинити" виконання нового закону про зниження пенсійного віку для суддів її Верховного Суду. Згідно з цим законом, із 3 липня на пенсію мали піти усі судді польського суду, яким виповнилось 65 років, хоча раніше пенсійний вік було встановлено на рівні 70 років.

"Польща повинна негайно призупинити застосування положень національного законодавства у тому, що стосується зниження пенсійного віку для суддів Верховного суду", - йдеться у рішенні Європейського суду. На думку суддів, такі дії польської влади загрожують незалежності судової системи країни. Рішення буде діяти до остаточного винесення вироку по цій справі. 

Польща має призупинити дію закону щодо пенсійного віку суддів, вжити усіх заходів для того, щоб судді мали такий самий статус, як до пенсійної реформи, а також утриматись від заміни суддів, яких зачіпає пенсійна реформа. Окрім того, суд зазначив, що прийнятий пенсійний закон повинен мати зворотну дію, оскільки декілька суддів вже були змушені піти у відставку за новим законом.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив, що уряд країни розгляне це судове рішення. "Ми побачимо, що пропонують ці установи. Коли ми будемо розглядати їх (рішення. - Ред.), буде проаналізовано кілька можливостей", - зазначив він, передає агенція AFP.

DW.COM

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Правляча у Польщі партія ПіС прагне дочасно відправити на пенсію низку суддів Верховного суду. Це передбачає судова реформа. Судді вважають це порушенням права і не збираються залишати посади. (02.07.2018)

Позов проти зниження пенсійного віку для суддів у Польщі подала Європейська Комісія. Брюссель вважає, що норма про скорочення пенсійного віку суддів порушує принцип незалежності суду і Польща таким чином порушила законодавство Європейського Союзу. Якщо суд встановить порушення, на країну очукує штраф.

Нова норма щодо пенсійсного віку зачепила 27 з 72 суддів, у тому числі голови Верховного суду Польщі. Ті, хто хочуть продовжити роботу після досягнення 65-річного віку, повинні були подавати прохання президентові Польщі Анджею Дуді. У конституції Польщі прописано, що судді Верховного суду обираються на шість років та мають право обіймати посади, поки їм не виповниться 70 років. 

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