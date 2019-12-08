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Європейська кіноакадемія

Фільм Фаворитка нагородили Європейським Оскаром

Фільм "Фаворитка" нагородили "Європейським Оскаром" 08.12.2019

У Берліні вручили нагороди Європейської кіноакадемії. А також оголосили про створення організації, яка допомагаттиме кінематографістам в зоні ризику, зокрема, таким як Олег Сенцов.
Фільм Смерть Сталіна став найкращою європейською комедією

Фільм "Смерть Сталіна" став найкращою європейською комедією 16.12.2018

Європейська кіноакадемія визнала заборонений в Росії фільм "Смерть Сталіна" найкращою європейською комедією. Кращим європейським фільмом стала драма "Холодна війна" Павла Павліковського.
Агнєшка Холланд: Олег Сенцов не помре мовчки

Агнєшка Холланд: Олег Сенцов не помре мовчки 21.08.2018

Голова Європейської кіноакадемії Агнєшка Холланд в інтерв'ю DW розповіла, чому європейські кінематографісти вимагають звільнення Олега Сенцова.

Європейська кіноакадемія закликала не дати померти Олегу Сенцову

Європейська кіноакадемія закликала "не дати померти" Олегу Сенцову 25.05.2018

Український режисер Олег Сенцов, який перебуває у в'язниці в Росії, з середини травня проводить безстрокове голодування. Європейська кіноакадемія випустила звернення "Не дайте Олегу померти!"
Фільм Квадрат зібрав найбільше нагород Європейської кіноакадемії

Фільм "Квадрат" зібрав найбільше нагород Європейської кіноакадемії 10.12.2017

Фільм "Квадрат" шведського режисера Рубена Естлунда здобув перемогу у шести номінаціях. Серед них є премія за найкращий європейський фільм, найкращу комедію, найкращу чоловічу роль та інші.
Прем'єра фільму про Сенцова на Берлінале: акт солідарності з режисером

Прем'єра фільму про Сенцова на "Берлінале": акт солідарності з режисером 12.02.2017

Спеціальною подією "Берлінале" став показ фільму про засудженого в Росії до 20 років колонії суворого режиму українця Олега Сенцова. Європейська кіноакадемія закликала Росію звільнити українського режисера.

Фотогалерея: Кіно з Європи - найкращі фільми року

Фотогалерея: Кіно з Європи - найкращі фільми року 11.12.2016

Нагороду Європейської кіноакадемії часто називають європейським "Оскаром". Лауреати премії й фаворити конкурсу - у добірці DW.
Кіно з Європи: найкращі фільми року

Кіно з Європи: найкращі фільми року 11.12.2016

Нагороду Європейської кіноакадемії часто називають європейським "Оскаром". Лауреати премії й фаворити конкурсу - у добірці DW.
Німецька кінострічка Тоні Ердманн визнана найкращим європейським фільмом

Німецька кінострічка "Тоні Ердманн" визнана найкращим європейським фільмом 11.12.2016

Фільм "Тоні Ердманн" німецької режисерки Марен Аде отримав премію Європейської кіноакадемії відразу в п'яти номінаціях. За видатні заслуги в кінематографі нагороджений Пірс Броснан і посмертно - Анджей Вайда.
На Берлінале-2016 нагадали про Олега Сенцова та анексію Криму (відео)

На "Берлінале-2016" нагадали про Олега Сенцова та анексію Криму (відео) 15.02.2016

З шести українських кінострічок на "Берлінале-2016" найбільшу увагу привернули саме ті, які розповідають про українсько-російський конфлікт.

"Берлінале-2016": з Олегом Сенцовим і Кримом (15.02.2016) 15.02.2016

З шести українських кінострічок на "Берлінале-2016" найбільшу увагу привернули саме ті, які розповідають про українсько-російський конфлікт.

Політична криза в Україні: останнє попередження з ЄС - DW Новини (15.02.2016) 15.02.2016

Євросоюз дає українській владі останній шанс. Міграційна криза розділила ЄС. Крим у фокусі "Берлінале".
Юність визнали найкращим європейським фільмом

"Юність" визнали найкращим європейським фільмом 13.12.2015

Італійська стрічка "Юність" отримала головну нагороду Європейської кіноакадемії, а виконавця головної ролі у ній Майкла Кейна визнали найкращим європейським актором.
Film Victoria

Європейське кіно: найперспективніші номінанти європейської кінопремії 11.12.2015

Глянець, гламур і культурне різноманіття - усе це буде на врученні Європейської кінонагороди, що відбудеться у Берліні 12 грудня. Хто має найвищі шанси її отримати?
Червоний килим у Берліні: перед врученням європейської кінопремії

Червоний килим у Берліні: перед врученням європейської кінопремії 11.12.2015

Глянець, гламур і культурне розмаїття - все це буде на врученні Європейської кінопремії-2015. Святкова церемонія відбудеться в Берліні 12 грудня. Хто має найвищі шанси її отримати?
Глава Європейської кіноакадемії: Сенцов не міг планувати теракт

Глава Європейської кіноакадемії: Сенцов не міг планувати теракт 25.08.2015

Європейська кіноакадемія надіслала відкритий лист керівництву Росії з вимогою негайно звільнити Олега Сенцова. Про реакцію Росії DW розповіла глава Європейської кіноакадемії Маріон Дерінґ.
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