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У Берліні вручили нагороди Європейської кіноакадемії. А також оголосили про створення організації, яка допомагаттиме кінематографістам в зоні ризику, зокрема, таким як Олег Сенцов.
Європейська кіноакадемія визнала заборонений в Росії фільм "Смерть Сталіна" найкращою європейською комедією. Кращим європейським фільмом стала драма "Холодна війна" Павла Павліковського.
Голова Європейської кіноакадемії Агнєшка Холланд в інтерв'ю DW розповіла, чому європейські кінематографісти вимагають звільнення Олега Сенцова.
Український режисер Олег Сенцов, який перебуває у в'язниці в Росії, з середини травня проводить безстрокове голодування. Європейська кіноакадемія випустила звернення "Не дайте Олегу померти!"
Фільм "Квадрат" шведського режисера Рубена Естлунда здобув перемогу у шести номінаціях. Серед них є премія за найкращий європейський фільм, найкращу комедію, найкращу чоловічу роль та інші.
Спеціальною подією "Берлінале" став показ фільму про засудженого в Росії до 20 років колонії суворого режиму українця Олега Сенцова. Європейська кіноакадемія закликала Росію звільнити українського режисера.
Нагороду Європейської кіноакадемії часто називають європейським "Оскаром". Лауреати премії й фаворити конкурсу - у добірці DW.
Фільм "Тоні Ердманн" німецької режисерки Марен Аде отримав премію Європейської кіноакадемії відразу в п'яти номінаціях. За видатні заслуги в кінематографі нагороджений Пірс Броснан і посмертно - Анджей Вайда.
З шести українських кінострічок на "Берлінале-2016" найбільшу увагу привернули саме ті, які розповідають про українсько-російський конфлікт.
Євросоюз дає українській владі останній шанс. Міграційна криза розділила ЄС. Крим у фокусі "Берлінале".
Італійська стрічка "Юність" отримала головну нагороду Європейської кіноакадемії, а виконавця головної ролі у ній Майкла Кейна визнали найкращим європейським актором.
Глянець, гламур і культурне різноманіття - усе це буде на врученні Європейської кінонагороди, що відбудеться у Берліні 12 грудня. Хто має найвищі шанси її отримати?
Глянець, гламур і культурне розмаїття - все це буде на врученні Європейської кінопремії-2015. Святкова церемонія відбудеться в Берліні 12 грудня. Хто має найвищі шанси її отримати?
Європейська кіноакадемія надіслала відкритий лист керівництву Росії з вимогою негайно звільнити Олега Сенцова. Про реакцію Росії DW розповіла глава Європейської кіноакадемії Маріон Дерінґ.
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