Європа відмовляється від хутра, а Україна? (відео)

Виробництво хутра має давні традиції у країнах Європи. Загалом на континенті - п’ять тисяч хутрових ферм. Саме з цього регіону походить половина світового хутра. Нині дедалі більше країн Євросоюзу відмовляються від такого бізнесу. На тлі закриття хутрових ферм у країнах ЄС іноземні виробники почали переміщати свій бізнес в Україну. Тут порівняно лояльне законодавство і дешева робоча сила. Дивіться, які у цьому небезпеки.