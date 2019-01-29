 Європа відмовляється від хутра, а Україна? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.01.2019

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Політика й суспільство

Європа відмовляється від хутра, а Україна? (відео)

Понад 600 тисяч - саме стільки тварин щороку вбивають на українських хутрових фермах. І це число може збільшитися, якщо через суворі заборони європейські хутровики перенесуть свій бізнес до України.

Deutschland PETA-Aktion gegen Pelzmäntel (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

Активістки проти хутра та хутрових ферм

Виробництво хутра має давні традиції у країнах Європи. Загалом на континенті - п’ять тисяч хутрових ферм. Саме з цього регіону походить половина світового хутра. Нині дедалі більше країн Євросоюзу відмовляються від такого бізнесу. На тлі закриття хутрових ферм у країнах ЄС  іноземні виробники почали переміщати свій бізнес в Україну. Тут порівняно лояльне законодавство і дешева робоча сила. Дивіться, які у цьому небезпеки.

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Аудіо й відео до теми

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Докладно

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