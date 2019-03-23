Європарламент схвалив реформу авторського права в інтернеті

Європарламент у вівторок, 26 березня, схвалив поправки до закону ЄС про захист авторських прав, які накладають обмеження на використання в інтернеті оригінальних матеріалів. За реформу законодавства про захист авторського права проголосували 438 депутатів, проти - 274. Ще 36 парламентарів утрималися.

Реформа передбачає, що соціальні медіа перевірятимуть контент, який завантажують на їхні платформи, на відповідність вимогам авторського права. Інтернет-компанії також повинні будуть укладати ліцензійні угоди з правовласниками (музикантами, виконавцями, авторами) на використання контенту. Сайти-агрегатори на кшталт Google News платитимуть засобам масової інформації за демонстрацію сніппетів (фрагментів медіа-матеріалів) у результатах пошуку.

Водночас неприбуткові організації та енциклопедії, як-от Wikipedia, і надалі матимуть можливість використовувати дані з дослідницькою та освітньою метою. Нові правила також не поширюватимуться на невеликі інтернет-компанії з річним оборотом, меншим за 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Єврокомісія розпочала процес реформи авторського права два роки тому, щоб захистити культурну спадщину Європи та гарантувати отримання видавцями та митцями справедливої компенсації від інтернет-компаній. Процес супроводжувався палкими дебатами. Проти змін виступали не лише технологічні інтернет-гіганти, але й прихильники інтернет-свободи. Онлайн-активісти побоювалися реформи, оскільки вважали, що вона може призвести до цензури та обмеження свободи інтернету.