Європарламент схвалив виділення 1,2 мільярда євро кредиту для України

Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії надати десяти країнам політики сусідства та розширення екстрену макрофінансову допомогу для протидії економічним наслідкам пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. Загальний обсяг кредитного пакета становить три мільйони євро, з них для України передбачено 1,2 мільярда євро. "За" це рішення на пленарному засіданні в Брюсселі у п'ятницю, 15 травня, проголосували 547 євродепутатів, "проти" - 93 парламентарі, ще 47 - утрималися, повідомляє кореспондент DW.

До набуття чинності цією пропозицією залишився один крок - ухвалення її Радою ЄС. Для України також продовжить діяти попередня програма макрофінансової допомоги, за якою Київ отримав 500 мільйонів євро. Другий транш виділять, щойно буде розморожена співпраця України з МВФ.

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Які країни отримають кредити ЄС і для чого?

Не всі країни політики сусідства та розширення ЄС отримають допомогу. Зі "Східного партнерства", крім України, її передбачено для Грузії (150 мільйонів євро) та Молдови (100 мільйонів євро). Білорусь просила Брюссель про макрофінансову допомогу через поширення коронавірусу, але рішення про це поки немає. Другий за обсягом пакет кредитів отримає Туніс - 600 мільйонів євро. Допомога також передбачена для країн Західних Балкан, за винятком Сербії.

У ЄС пояснюють потребу надання макрофінансової допомоги тим, що через пандемію міжнародна торгівля скоротилася, а капітал почав уникати ринки, які розвиваються. Це створило різке навантаження на платіжний баланс цих країн. Макрофінансова допомога є кредитами на сприятливих умовах, які ЄС виділяє сусіднім країнам для підтримки їхнього платіжного балансу. Максимальний термін погашення позик - 15 років.

Фракція Лівих у Європарламенті запропонувала, щоб макрофінансова допомога складалася лише на 50 відсотків з кредитів, решта - з грантів. Утім, євродепутати очікувано відхилили цю поправку. Будь-які зміни до пропозиції Єврокомісії про допомогу суттєво затримали би її ухвалення.

У Єврокомісії, запропонувавши у квітні програму макрофінансової допомоги, нагадали, що Україні цього року потрібно буде виплатити близько п'яти мільярдів доларів США зовнішнього боргу.

Якими є умови виплати допомоги?

Оскільки це "антикризова" макрофінансова допомога, тому програма діятиме один рік, а не 2,5, як зазвичай. Перший транш ЄС готовий буде виплатити одразу після підписання меморандуму про взаєморозуміння між Єврокомісією та Кабміном України. Специфічних умов від ЄС для цього не буде. "Другий транш виділять, як тільки будуть виконані умови, зазначені в меморандумі", - зазначається у законодавчій пропозиції про програму екстреного макрофіну.

Ці умови будуть різними для кожної з десяти країн. У документі вказується, що їхніми завданнями є посилення макроекономічної стабільності, покращення макроекономічного менеджменту, врядування та прозорості, а також створення умов для зростання ВВП. "Крім того, вони (умови. - Ред.) мають бути сформульовані таким чином, щоб їх можна було впровадити за короткий час і в контексті пандемії, яка триває", - додається у пропозиції.

Також є передумови для надання макрофінансової допомоги, чинні для всіх країн-партнерів ЄС. Крім співпраці з МВФ, це також повага до демократичних механізмів, включно з багатопартійною системою, верховенство права та дотримання прав людини.