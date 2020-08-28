Європарламент підтримав нові правила оплати для водіїв-далекобійників

У Європарламенті хочуть змінити умови, згідно яких визначається мінімальна плата для водіїв вантажівок, та вимагають, аби далекобійники проводили вихідні не у дорозі. Відповідний пакет законопроектів після запеклих дебатів було ухвалено євродепутатами у четвер, 4 квітня.

Так, нові правила передбачають, що свої щотижневі законні 45 годин на відпочинок водії не повинні будуть проводити у кабіні вантажівки. Крім того, їхні розклади мають передбачати, що вони щонайменше щомісяця повертатимуться у країни, де розташовані підприємства, на які вони працюють.

Додаткові вимоги також мають з'явитися і щодо так званого каботажу, коли іноземна компанія повністю надає послуги перевезень в іншій країні. Такі операції, впевнені євродепутати, повинні бути дозволені протягом трьох днів після завершення попереднього замовлення. Згідно поки що чинних правил три каботажні поїздки можливі протягом семи днів. До того ж, під час каботажу для водія мають діяти правила нарахування мінімальної зарплати, чинні для країни, в якій здійснюється перевезення.

Необхідність ухвалення нових правил виникла через те, що такі країни, як Франція та Німеччина вже довгий час скаржаться на нерівні ринкові умови у логістичному бізнесі через демпінг у сфері оплати праці з боку східноєвропейських підприємств. Євродепутати та національні політики цих східних членів ЄС виступили із критикою запланованих оновлень, назвавши їх протекціонізмом та обмеженням європейського вільного ринку.

Попри цей тиск, країни ЄС ще у грудні дійшли до спільного бачення цієї реформи. Але зрозуміти, чи відбудеться голосування, до останнього було неможливо. Хоча пакет законопроектів мали розглянути ще минулого четверга, голосування довелося перенести на тиждень, бо депутати внесли більше 1200 поправок, а комітету з питань транспорту не вдалося суттєвим чином зменшити їхню кількість. Однак депутати вирішили не переносити голосування та розглянули усі поправки низкою пакетів протягом середи та четверга.

Водії муситимуть повертатися додому щотижня, аби не відпочивати у вантажівці

У Болгарії ухвалення реформи призвело до акцій протесту. Так, у місті Пловдив далекобійники спалили на знак незгоди одну із вантажівок. Плакати в руках протестувальників вимагали сказати "ні" дискримінації.

Натомість, низка депутатів лівих політичних поглядів розкритикувала реформу через її, на їхню, недостатній захист водіїв. Це пов'язано із тим, що укладений в Європарламенті компроміс передбачає, що під час звичайних експортних та імпортних операцій, далекобійники, як і раніше, будуть отримувати заробітну плату за умовами країни, в якій розташоване їхнє підприємство.

Тепер запровадження змін стане предметом переговорів між Європарламентом і клаїнами-членами ЄС.