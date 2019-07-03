 Європарламент підтримав кандидатуру Крістін Лагард на посаду голови ЄЦБ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.09.2019

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Економіка

Європарламент підтримав кандидатуру Крістін Лагард на посаду голови ЄЦБ

Більшістю голосів члени Європарламенту підтримали призначення колишньої директорки-розпорядниці МВФ Крістін Лагард на пост голови Європейського центробанку.

Крістін Лагард

Крістін Лагард

Європейський Парламент (ЄП) підтримав рекомендацію щодо призначення колишньої директорки-розпорядниці Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард на посаду голови Європейського центрального банку (ЄЦБ). Під час проведеного у вівторок, 17 вересня, голосування на пленарній сесії в Страсбурзі загалом 394 європарламентарі проголосували за цю рекомендацію. 206 членів Європарламенту висловилися проти, ще 49 утрималися, повідомляє інформагенція AFP.

Процедура голосування була таємною. Ще під час дебатів представники фракцій консерваторів, соціал-демократів, лібералів та Зелених дали зрозуміти, що підтримають кандидатуру Лагард на пост очільниці ЄЦБ.

Так само раніше комітет з питань економіки Європарламенту підтримав призначення француженки на цю посаду, нагадує інформагенція Reuters.

Ще на початку вересня цього року Лагард, виступаючи в Європарламенті, запевнила європейських законодавців, що вона продовжить політику низької облікової ставки, котру проводив Маріо Драгі.

Рішення Європарламенту має значну політичну вагу, зазначає інформагенція dpa. Остаточне рішення щодо призначення Лагард на цей пост має ухвалити Рада ЄС під час жовтневого саміту ЄС.

Як повідомлялося, учасники проведеного на початку липня поточного року саміту ЄС рекомендували кандидатуру Лагард на пост голови ЄЦБ. Згодом Лагард повідомила про намір залишити МВФ 12 вересня.

Із липня 2011 року Лагард виконувала обов'язки директорки-розпорядниці МВФ. Вона стала першою жінкою на чолі цієї міжнародної фінансової організації. У лютому 2016 року її затвердили на другий термін на цій посаді, нагадує "Інтерфакс".

Термін чинності повноважень голови ЄЦБ становить вісім років без права продовження. У разі успішного завершення всіх процедур Лагард змінить нинішнього голову ЄЦБ італійця Маріо Драгі 1 листопада 2019 року. Француженка так само буде першою жінкою на цій посаді.

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Щодо кандидатури Крістін Лагард ще мають відбутися консультації в Європарламенті. Остаточне рішення очікується в жовтні на саміті ЄС. Тим часом європейці прагнуть зеберегти за собою головну посаду в МВФ. (09.07.2019)  

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