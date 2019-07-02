Європарламент обрав спікера

Представник союзу "Прогресивний альянс соціалістів і демократів" італієць Давід Сассолі у середу, 3 липня, обраний головою Європейського парламенту з другої спроби голосування. Сассолі головуватиме на засіданнях Європарламенту наступні 2,5 року.

За кандидатуру Сассолі з чотирьох претендентів на посаду спікера проголосували 345 депутатів. Про те, що головою законодавчого органу ЄС на першу половину його каденції має стати представник соціалістичного табору, домовились під час зустрічі на початку тижня глави держав та урядів країн ЄС. Після Сассолі головою Європарламенту, за домовленістю, має стати представник Європейської народної партії, повідомляє dpa.

Однак, перед відкриттям засідання 3 липня чинний голова ЄП попередив, що депутати не зв'язані жодними зобов'язаннями. "Це вільний та автономний парламент", - наголосив Антоніо Таяні. Окрім Сассолі, на посаду глави Європарламенту також претендували Ска Келлер (Ska Keller) з німецької партії "зелених", Сіра Рего з іспанської коаліції лівих політичних партій "Об'єднані ліві" і чеський консерватор Ян Захраділ.

Давіду Сассолі 63 роки. Він працював журналістом на телебаченні у Флоренції. Останні 10 років є депутатом Європарламенту.