Європарламент обмежив рівень викидів вуглекислого газу в нових автомобілях

Члени Європейського Парламенту (ЄП) більшістю голосів проголосували за запровадження жорсткіших норм щодо викидів двоокису вуглецю (СО2) новими автомобілями з 2030 року. Згідно з ухваленим у середу, 3 жовтня, рішенням, з 2030 року рівень викидів СО2 нових авто має скоротитися на 40 відсотків порівняно з 2020 роком, повідомляє агенція новин dpa.

Ухвалене рішення Європарламенту виявилося значно амбітнішим в плані захисту клімату, ніж те, котре пропонувала Європейська Комісія. Остання радила зменшити обсяги викидів на 30 відсотків до 2030 року. Нові норми служать насамперед меті спонукати до появи на автодорогах більшої кількості автомобілів з двигунами, що практично не мають шкідливих викидів у атмосферу. Ухвалення рішення відкриває дорогу для переговорів між парламентом, Єврокомісією та урядами держав-членів ЄС - нові норми матимуть зобов'язувальний характер лише після відповідних домовленостей.

Затверджені норми вважаються європейським середнім показником, якого автовиробники разом мають дотримуватися щодо усіх проданих машин. Але для кожного виробника авто встановлюватимуться окремі цільові показники щодо викидів у залежності від обсягів двигунів транспортних засобів, які ним випускаються.

До 2021 року в ЄС намагаються досягти середньоєвропейської норми щодо викидів у 95 грамів СО2 на кілометр. Нинішні середні норми становлять 118,5 грама на кілометр.

Крім того, європарламентарі вимагають від автовиробників довести у продажі до 2030 року частку електромобілів та машин з мінімальним обсягом викидів СО2 як мінімум до 35 відсотків.

Нагадаємо, напередодні уряд Данії оголосив мету заборонити з 2030 року реєстрацію автомобілів з дизельними та бензиновими двигунами.

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