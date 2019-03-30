Європарламент наполягає на зміцненні зовнішніх кордонів ЄС

Європейський парламент наполягає на розбудові Європейської прикордонної служби Frontex. Країни-члени ЄС, однак, не хочуть віддавати повноваження з охорони своїх національних кордонів до Брюсселя.
Днями Європейський парламент закликав до розширення складу Європейської прикордонної служби Frontex до 10 тисяч службовців. Парламент також наполягає на посиленні візового контролю на зовнішніх кордонах ЄС. Через чотири роки після рекордного напливу біженців до Європейського Союзу Європарламент під час своєї останньої перед виборами сесії тверезо поглянув на стан справ із мігрантами. Жителі країн Євросоюзу обиратимуть новий склад Європарламенту 26 травня.
"Чимало мігрантів досі перебувають у вкрай складній ситуації," - заявила депутатка від британської Лейбористської партії Джулі Уорд, яка співпрацює з гуманітарними організаціями у Франції. За її словами, чимало біженців і надалі вимушені жити в нелюдських умовах.
"У Греції люди протестують. Вони просто вже не можуть приймати більше біженців," - каже представник групи Європейських консерваторів і реформістів, грецький депутат Нотіс Маріас. Він скаржиться, що у той час, як ООН критикує той факт, що табори біженців у Греції є переповненими, кількість мігрантів, які прибувають до Греції сушею, знову зростає.
Повільний прогрес
В офіційному звіті Європарламенту, автором якого є депутатка від Мальти, представниця консервативних сил Роберта Метсола, критикується, що досі не впроваджено спільну охорону зовнішніх європейських кордонів, про що вже давно говорили й що давно обіцяли. "Внутрішні кордони Європейського Союзу можуть бути відкритими тільки тоді, коли наші зовнішні кордони захищені належним чином." - зазначила Метсола. На внутрішніх кордонах деякі країни-члени ЄС упродовж останніх років регулярно проводять вибірковий прикордонний контроль, хоча такий захід мав би вживатися лише за виняткових обставин.
Європейський парламент вимагає від Європейської Комісії змінити правила використання Європейської прикордонної служби Frontex, а також розширити кадровий склад цього агентства. Відповідна законодавча ініціатива вже ухвалена Європарламентом.
Але проблема полягає в тому, що більшість з 28 країн-членів досі до неї так і не долучилась. Влітку 2018-го керівники країн та урядів підтримали план зі збільшення штату Frontex з 1500 до 10 тисяч працівників та перетворення Європейської прикордонної служби на повноцінний орган з широкими повноваженнями. На реалізацію такого плану відвели три роки. Але коли справа дійшла до втілення ідеї в життя, то дедалі більше країн почали давати задній хід. Вони не готові ані до відрядження додаткових службовців для підтримки Frontex, ані до передачі Брюсселю частини своїх суверенних функцій із захисту національних кордонів. Чиновники Європейського Союзу на умовах анонімності підтвердили існування такої проблеми. На їхню думку, Frontex діє неефективно, коли йдеться про охорону кордонів.
Боротьба за юрисдикцію
Популістський уряд Італії закидає Європейській Комісії намагання втрутитися у внутрішні справи країн-членів ЄС. Навіть Австрія та Угорщина, які рішуче підтримували розбудову Frontex, втратили свою впевненість. Розбудова Європейської прикордонної служби Frontex, яку минулого літа оголосили як невідкладне завдання, тепер розтягнеться щонайменше до 2027 року. Фактично виявилась похованою ідея надання працівникам Frontex компетенції при необхідності приймати рішення навіть всупереч волі країни-члена, кордон якої перетинається мігрантом. Один з депутатів Європейського парламенту, знайомий з деталями цього питання, вважає, що нині немає жодних шансів на те, що національні міністри внутрішніх справ колись дадуть зелене світло в цьому питанні.
"Охорона національних кордонів і надалі залишатиметься прерогативою країн-членів ЄС. Службовці Frontex матимуть лише обмежені повноваження, обладнання та озброєння," - запевнила Метсола. Вона також звернула увагу на те, що досі неясно, як бути з біженцями та нелегальними мігрантами, яких затримали кордоні та підібрали біля європейського узбережжя в морі. "Дуже шкода, що регулювання розподілу біженців все ще заблоковано Радою Європейського Союзу," - сказала Метсола. Спроби реформувати європейські норми надання притулку і так звані "Дублінські правила", які визначають, яка країна-член є відповідальною за мігрантів, що прибувають, теж провалились.
Невеликі кроки вперед
Європейський комісар з міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопоулос вірить, що незважаючи на складнощі, Frontex все ж таки поступово розбудовується. "Те, що ми маємо сьогодні не можна навіть порівняти з ситуацією на кордоні п'ять років тому. Ми потроху досягнемо нашої мети до 2027 року. І це не відкладання, а поетапний підхід," - зазначив Аврамопоулос. За його словами, незабаром представники Frontex отримають право завертати на кордоні нелегальних мігрантів. На думку єврокомісара, такі повноваження дозволять стримувати "нелегальну міграцію". "Якщо хтось матиме якісь сумніви щодо користі від Frontex, я порадив би тому взяти до увагу таке досягнення. Сьогодні жодна країна не в змозі протидіяти актуальним викликами самотужки," - вважає єврокомісар.
Після кількох років підготовки та консультацій Європейський парламент цими днями також узгодив рішення про спільне використання різних баз даних, які стосуються осіб, котрі шукають притулку, в'їзду та виїзду з країни, осіб, котрі перебувають у розшуку, а також загублених паспортів. Нові правила дозволять прикордонникам ідентифікувати нелегальних мігрантів швидше, запевняють чиновники. Поліція вже давно вказувала на необхідність об'єднати й спільно використовувати ці бази даних. Тепер вимогу правоохоронців почули. Тим часом кількість незаконних перетинів кордону Європейського Союзу продовжує зменшуватись у порівнянні з 2015 роком. За даними Frontex, торік було зафіксовано 150 тисяч таких випадків.