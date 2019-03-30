Європарламент наполягає на зміцненні зовнішніх кордонів ЄС

Днями Європейський парламент закликав до розширення складу Європейської прикордонної служби Frontex до 10 тисяч службовців. Парламент також наполягає на посиленні візового контролю на зовнішніх кордонах ЄС. Через чотири роки після рекордного напливу біженців до Європейського Союзу Європарламент під час своєї останньої перед виборами сесії тверезо поглянув на стан справ із мігрантами. Жителі країн Євросоюзу обиратимуть новий склад Європарламенту 26 травня.

"Чимало мігрантів досі перебувають у вкрай складній ситуації," - заявила депутатка від британської Лейбористської партії Джулі Уорд, яка співпрацює з гуманітарними організаціями у Франції. За її словами, чимало біженців і надалі вимушені жити в нелюдських умовах.

"У Греції люди протестують. Вони просто вже не можуть приймати більше біженців," - каже представник групи Європейських консерваторів і реформістів, грецький депутат Нотіс Маріас. Він скаржиться, що у той час, як ООН критикує той факт, що табори біженців у Греції є переповненими, кількість мігрантів, які прибувають до Греції сушею, знову зростає.

Повільний прогрес

В офіційному звіті Європарламенту, автором якого є депутатка від Мальти, представниця консервативних сил Роберта Метсола, критикується, що досі не впроваджено спільну охорону зовнішніх європейських кордонів, про що вже давно говорили й що давно обіцяли. "Внутрішні кордони Європейського Союзу можуть бути відкритими тільки тоді, коли наші зовнішні кордони захищені належним чином." - зазначила Метсола. На внутрішніх кордонах деякі країни-члени ЄС упродовж останніх років регулярно проводять вибірковий прикордонний контроль, хоча такий захід мав би вживатися лише за виняткових обставин.

У Греції працівники Frontex допомогли повернути біженців назад до Туреччини.

Європейський парламент вимагає від Європейської Комісії змінити правила використання Європейської прикордонної служби Frontex, а також розширити кадровий склад цього агентства. Відповідна законодавча ініціатива вже ухвалена Європарламентом.

Але проблема полягає в тому, що більшість з 28 країн-членів досі до неї так і не долучилась. Влітку 2018-го керівники країн та урядів підтримали план зі збільшення штату Frontex з 1500 до 10 тисяч працівників та перетворення Європейської прикордонної служби на повноцінний орган з широкими повноваженнями. На реалізацію такого плану відвели три роки. Але коли справа дійшла до втілення ідеї в життя, то дедалі більше країн почали давати задній хід. Вони не готові ані до відрядження додаткових службовців для підтримки Frontex, ані до передачі Брюсселю частини своїх суверенних функцій із захисту національних кордонів. Чиновники Європейського Союзу на умовах анонімності підтвердили існування такої проблеми. На їхню думку, Frontex діє неефективно, коли йдеться про охорону кордонів.

Боротьба за юрисдикцію

Популістський уряд Італії закидає Європейській Комісії намагання втрутитися у внутрішні справи країн-членів ЄС. Навіть Австрія та Угорщина, які рішуче підтримували розбудову Frontex, втратили свою впевненість. Розбудова Європейської прикордонної служби Frontex, яку минулого літа оголосили як невідкладне завдання, тепер розтягнеться щонайменше до 2027 року. Фактично виявилась похованою ідея надання працівникам Frontex компетенції при необхідності приймати рішення навіть всупереч волі країни-члена, кордон якої перетинається мігрантом. Один з депутатів Європейського парламенту, знайомий з деталями цього питання, вважає, що нині немає жодних шансів на те, що національні міністри внутрішніх справ колись дадуть зелене світло в цьому питанні.

"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея) Мета - вижити Тисячі людей, здебільшого із Сирії, вирушили у небезпечну подорож до Європи у 2015-2016 роках, тікаючи від війни. Близько 10 тисяч біженців залишаються на островах Лесбос, Хіос та Самос. З січіня до травня цього року зафіксовано понад 6 тисяч нових шукачів притулку.

"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея) Пішки до Європи У 2015 та 2016 роках понад мільйон людей намагалися дістатися Західної Європи з Греції або Туреччини так званим "балканським маршрутом" - через Македонію, Сербію та Угорщину. Потік біженців зупинився лише із офіційним закриттям цього шляху, і фізичного перекриття кордонів. Нині більшість біженців обирають небезпечний середземноморський маршрут з Лівії до Європи.

"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея) Глобальний шок Ця світлина вразила світ. Тіло трирічного хлопчика Айлана Курді з Сирії викинуло на пляж у Туреччині у вересні 2015-го. Фотографія швидко розлетілася соціальними мережами і стала символом кризи біженців. Європа більше не могла залишатися осторонь.

"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея) Хаос та відчай Встигнути останньої миті: тисячі біженців намагаються втиснутися у переповнені автобуси та потяги в Хорватії після того, як стало відомо про майбутнє закриття маршруту через Європу. У жовтні 2015-го Угорщина закрила свої кордони та встановила контейнерні табори, де біженці могли перебувати під час процесу надання їм притулку.

"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея) Підніжка біженцю Угорська журналістка стала героїнею скандалу після того, як у вересні 2015 поставила підніжку сирійському біженцю, який намагався втекти від поліції неподалік кордону. На піку кризи ставлення до біженців погіршилося. У Німеччині збільшилася кількість нападів на притулки.

"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея) Жодних відкритих кордонів Офіційне закриття "балканського маршруту" в березні 2016 року призвело до загострення ситуації на КПП. У складному становищі опинилися тисячі біженців, з’явилися повідомлення про насильство. Багато хто намагався обійти прикордонні пункти, як ось ці біженці на межі Греції та Македонії невдовзі після закриття кордонів.

"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея) Символ жахіть Хлопчик у крові та пилюці: фотографія п’ятирічного Oмрана шокувала світ у 2016-му. Вона стала символом жаху громадянської війни у Сирії та страждань людей. Рік потому в мережі з’явилися нові світлини хлопчика, на яких він був набагато щасливішим. Прибічники Башара Асада назвали торішнє фото пропагандистським.

"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея) Невідомий новий дім Сирійський чоловік несе доньку під дощем на грецько-македонському кордоні в Ідомені. Він сподівається, що у Європі його родина буде в безпеці. Згідно з Дублінською угодою, про притулок біженці можуть просити в першій країні в'їзду. Багатьох з тих, хто рушив далі, відправляють назад. Найбільше навантаження - на Грецію та Італію.

"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея) Надія на підтримку Німеччина залишається головним пунктом призначення біженців, попри те, що законодавство щодо надання притулку посилили. Жодна з європейських країн не прийняла стільки шукачів притулку, як Німеччина - 1,2 мільйона з початку кризи. Канцлерка Анґела Меркель була іконою для багатьох з тих, хто приїхав сюди.

"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея) Надзвичайна ситуація в таборах На півночі Франції влада розчищає сумнозвісні "джунглі" - табір біженців в Кале. Під час евакуації у жовтні 2016-го там спалахнула пожежа. Близько 6,500 мешканців табору розселили в інших притулках у Франції. Через півроку благодійні організації повідомили, що біля Кале живе багато безпритульних неповнолітніх біженців.

"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея) Порятунок у морі Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.

"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея) Перечекати у Лівії Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи. Автор: Шарлотта Гаузведелль, Ольга Войтович



"Охорона національних кордонів і надалі залишатиметься прерогативою країн-членів ЄС. Службовці Frontex матимуть лише обмежені повноваження, обладнання та озброєння," - запевнила Метсола. Вона також звернула увагу на те, що досі неясно, як бути з біженцями та нелегальними мігрантами, яких затримали кордоні та підібрали біля європейського узбережжя в морі. "Дуже шкода, що регулювання розподілу біженців все ще заблоковано Радою Європейського Союзу," - сказала Метсола. Спроби реформувати європейські норми надання притулку і так звані "Дублінські правила", які визначають, яка країна-член є відповідальною за мігрантів, що прибувають, теж провалились.

Невеликі кроки вперед

Європейський комісар з міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопоулос вірить, що незважаючи на складнощі, Frontex все ж таки поступово розбудовується. "Те, що ми маємо сьогодні не можна навіть порівняти з ситуацією на кордоні п'ять років тому. Ми потроху досягнемо нашої мети до 2027 року. І це не відкладання, а поетапний підхід," - зазначив Аврамопоулос. За його словами, незабаром представники Frontex отримають право завертати на кордоні нелегальних мігрантів. На думку єврокомісара, такі повноваження дозволять стримувати "нелегальну міграцію". "Якщо хтось матиме якісь сумніви щодо користі від Frontex, я порадив би тому взяти до увагу таке досягнення. Сьогодні жодна країна не в змозі протидіяти актуальним викликами самотужки," - вважає єврокомісар.

Після кількох років підготовки та консультацій Європейський парламент цими днями також узгодив рішення про спільне використання різних баз даних, які стосуються осіб, котрі шукають притулку, в'їзду та виїзду з країни, осіб, котрі перебувають у розшуку, а також загублених паспортів. Нові правила дозволять прикордонникам ідентифікувати нелегальних мігрантів швидше, запевняють чиновники. Поліція вже давно вказувала на необхідність об'єднати й спільно використовувати ці бази даних. Тепер вимогу правоохоронців почули. Тим часом кількість незаконних перетинів кордону Європейського Союзу продовжує зменшуватись у порівнянні з 2015 роком. За даними Frontex, торік було зафіксовано 150 тисяч таких випадків.