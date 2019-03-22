 Європарламент закликав Росію звільнити українських політв′язнів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2019

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Європарламент закликав Росію звільнити українських політв'язнів

Новий Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав владу Росії звільнити всіх українських політв'язнів, утримуваних нею. Це одна з перших резолюцій цього скликання ЄП.

Європарламент закликає звільнити українських політв'язнів, утримуваних Москвою

Європарламент закликає звільнити українських політв'язнів, утримуваних Москвою

У одній зі своїх перших резолюцій обраний у травні Європарламент закликав Москву звільнити всіх українських політв'язнів у Росії та припинити переслідування усіх екологічних активістів у країні. За цю резолюцію у четвер, 18 липня, на пленарному засіданні у Страсбургу проголосували 458 євродепутатів. Проти були 80, ще 89 - утрималися, повідомляє кореспондент DW.

"Європарламент закликає російську владу звільнити без подальших затримок та без жодних умов усіх незаконно та свавільно затриманих українських громадян, як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться у резолюції, авторами якої є десятки євродепутатів з п'яти фракцій: Європейської народної партії, соціал-демократів, "Оновити Європу", Зелених і Європейських консерваторів і реформістів. Загалом у Європарламенті сім фракцій.

До документу додано і список з близько 130 прізвищ, серед яких Олег Сенцов, Станіслав Клих, Роман Сущенко, Павло Гриб, Володимир Балух, Емір Усейн Куку, Бекір Дегерменджі. Євродепутати зауважили, що список не є вичерпним. У резолюції також закликали російську владу забезпечити безпечне повернення політв'язнів додому. 

Росія не може судити за дії, вчинені не на її території

Європарламент також закликав Росію опублікувати повний перелік усіх в'язнів, утримуваних на "окупованих українських територіях" Донбасу, та посприяти їхньому контакту з їхніми родинами та адвокатами.

У резолюції зазначається, що російські суди, чи-то цивільні, чи-то військові, не мають права виносити вироки щодо дій, вчинених за межами міжнародно визнаної території РФ, і що такі судові справи "не можуть вважатися легітимними". Європарламент також пропонує Євросоюзу розглянути можливість запровадження постійного моніторингу судів над "жертвами політичних переслідувань у РФ і окупованому Криму".

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Переслідування за "шпигунство"

Євродепутати також вчергове засудили "акт агресії", вчинений Росією проти України в кінці листопада поряд з Керченською протокою. В резолюції закликають звільнити 24 членів екіпажів трьох українських суден, які намагалися пройти цією протокою до Азовського моря. Європарламент нагадує Росії про рішення Міжнародного трибуналу з морського права в Гаазі, згідно з яким Росія повинна звільнити моряків і кораблі. У резолюції наголошується, що невиконання рішення трибуналу "становить ще одне грубе порушення міжнародних зобов'язань". Євродепутати також переконані, що умови звільнення моряків, викладені Росією 25 червня, прямо суперечать рішенню трибуналу.

У резолюції вказується і на те, що багато вироків російських судів проти українських політв'язнів стосуються "шпигунства", "що нагадує період репресій у 1930-х і в середині 1950-х років, коли багатьох громадян Радянського Союзу затримували і засуджували на цих  підставах".

  • Павло Гриб

    Українські політв'язні в Росії

    Павло Гриб

    20-річний Павло Гриб зник у серпні 2017 року у білоруському Гомелі, куди він попрямував на зустріч із дівчиною, з якою спілкувався в соцмережах. Згодом стало відомо, що хлопець опинився у слідчому ізоляторі Краснодара у РФ. Його звинувачують у тероризмі. Тоді ж його адвокатеса заявила, що Павла викрали співробітники ФСБ.

  • Олег Сенцов

    Українські політв'язні в Росії

    Олег Сенцов

    Українського кінорежисера затримали у Сімферополі навесні 2014 року й звинуватили в створенні терористичної організації і підготовці терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Вину не визнає та заявляє, що піддавався тортурам. 14 травня 2018 року оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких утримують в РФ.

  • Олександр Кольченко

    Українські політв'язні в Росії

    Олександр Кольченко

    27-річний кримчанин теж є фігурантом "справи Сенцова". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі й закинули йому участь у терористичній організації та підготовку терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 10 років позбавлення волі. Свою вину, як і Олег Сенцов, він не визнав. Ув'язнення Олександр Кольченко відбуває у Челябінській області.

  • Олексій Чирній

    Українські політв'язні в Росії

    Олексій Чирній

    Історичний реконструктор з Криму Олексій Чирній є четвертим фігурантом у справі "кримських терористів". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі. Він єдиний, хто визнав свою провину в цій справі і дав свідчення проти Сенцова. Військовий суд у Ростові засудив його до 7 років позбавлення волі. За даними адвокатів, з липня 2017 року відбуває покарання у колонії у Ростовській області.

  • Сергій Литвинов

    Українські політв'язні в Росії

    Сергій Литвинов

    34-річного жителя Луганської області, учасника АТО Сергія Литвинова затримали влітку 2014-го у Ростові. Його звинувачували в розстрілі "30 невстановлених чоловіків" і зґвалтуванні й убивстві 8 жінок з мотивів політичної ненависті. Потім його справу перекваліфікували і суд у Ростовський області засудив його до 8,5 року колонії за розбій. Відбуває покарання у колонії суворого режиму під Магаданом.

  • Микола Карпюк

    Українські політв'язні в Росії

    Микола Карпюк

    53-річний Микола Карпюк - житель Рівненської області, якого затримали в березні 2014-го за невідомих обставин. Його звинуватили в участі в бойових діях проти російських військових у Чечні в 1994-1995 роках. Карпюк заявляв, що до нього застосовували тортури. У травні 2016-го засуджений до 22,5 року ув'язнення, відбуває покарання у в'язниці для особливо небезпечних злочинців "Владимирський централ".

  • Станіслав Клих

    Українські політв'язні в Росії

    Станіслав Клих

    Клиха затримали в серпні 2014 року у Росії за тими ж звинуваченнями, що й Карпюка: участь у бойових діях у Чечні та вбивство російських військових. За словами адвокатів, під час процесу до нього застосовували тортури і психотропні речовини. Засуджений у 2016-му до 20 років суворого режиму. З колонії його час від часу переводять до тюремної психлікарні.

  • Володиммир Балух

    Українські політв'язні в Росії

    Володимир Балух

    4 серпня 2017 року підконтрольний РФ суд в анексованому Криму засудив до 3,7 року позбавлення волі українця Балуха, відомого вивішенням у с. Серебрянка українського прапора та таблички "вулиця Героїв Небесної Сотні". Звинуватили його у начебто незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухівки. У липні 2018-го засуджений також за дезорганізацію роботи ізолятора загалом до 5 років колонії.

  • Роман Сущенко

    Українські політв'язні в Росії

    Роман Сущенко

    Кореспондента української інформагенції "Укрінформ" Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня 2016 року під час поїздки до брата, який проживає у Москві. 4 червня 2018 року Сущенка засудили до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство. Процес проходив у закритому режимі. Міжнародні журналістські організації закликають звільнити Сущенка.

  • Ukraine Krimkonflikt Alexander Kostenko (Imago/Alexei Pavlishak/TASS)

    Українські політв'язні в Росії

    Олександр Костенко

    Після анексії Криму колишнього українського міліціонера з Сімферополя Олександра Костенка звинуватили у спричиненні шкоди "беркутівцю" під час масових протестів у Києві у лютому 2014 року. Контрольований Росією суд у Сімферополі засудив його до понад 4 років позбавлення волі, після апеляцій строк знижений до 3 років 11 місяців. Відбуває покарання у колонії Кірово-Чепецька.

  • Геннадій Афанасьєв

    Українські політв'язні в Росії

    Геннадій Афанасьєв

    Затриманий у Сімферополі в травні 2014-го. Військовий суд у Ростові засудив 26-річного кримського активіста до 7 років тюрми за звинуваченням в участі у "терористичному угрупованні Олега Сенцова". Свою провину він визнав, але пізніше заявив, що свідчення дав під тортурами. 14 червня 2016 року Путін помилував Афанасьєва, і його передали Україні. Він подав позов до ЄСПЛ на російське правосуддя.

  • Юрій Солошенко

    Українські політв'язні в Росії

    Юрій Солошенко

    75-річного пенсіонера з Полтави затримали влітку 2014-го в Москві. Його звинуватили в шпигунстві. Московський міський суд засудив його до 6 років колонії суворого режиму. Справа Солошенка, який не визнавав вину, розглядалася в режимі секретності. Після майже двох років ув'язнення його помилувано указом Путіна. Солошенко повернувся до України. Помер у квітні 2018 року.

  • Надія Савченко

    Українські політв'язні в Росії

    Надія Савченко

    У травні 2014-го льотчиця потрапила в полон на Луганщині, вивезена до Росії, де була засуджена до 22 років в'язниці за вбивство російських журналістів за попередньою змовою та в замаху на вбивство й незаконний перетин кордону РФ. У 2016-му після помилування Путіним Савченко передали Україні. Наразі вона - депутатка Ради, однак заарештована у березні 2018-го за звинуваченням у підготовці теракту.

  • Ільмі Умеров

    Українські політв'язні в Росії

    Ільмі Умеров

    У квітні 2016 року заступника голови Меджлісу затримали співробітники ФСБ в Бахчисараї. 27 вересня 2017 року суд в анексованому Криму засудив Умерова до двох років ув'язнення за "заклики до порушення територіальної цілісності РФ". Умеров вважає кримінальне провадження проти себе політично мотивованим. Місяцем пізніше Росія передала Ільмі Умерова Туреччині, звідки він повернувся в Україну.

  • Ахтем Чийгоз

    Українські політв'язні в Росії

    Ахтем Чийгоз

    11 вересня 2017 російський суд в анексованому Росією Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму за звинуваченнями в організації масових заворушень поблизу будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі у лютому 2014 року. Наприкінці жовтня Москва передала його разом із Умеровим Анкарі, звідки вони повернулися до Києва.

    Автор: Анастасія Магазова, Наталія Мехед, Данило Білик


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