Європарламент закликав Росію звільнити українських політв'язнів

У одній зі своїх перших резолюцій обраний у травні Європарламент закликав Москву звільнити всіх українських політв'язнів у Росії та припинити переслідування усіх екологічних активістів у країні. За цю резолюцію у четвер, 18 липня, на пленарному засіданні у Страсбургу проголосували 458 євродепутатів. Проти були 80, ще 89 - утрималися, повідомляє кореспондент DW.

"Європарламент закликає російську владу звільнити без подальших затримок та без жодних умов усіх незаконно та свавільно затриманих українських громадян, як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться у резолюції, авторами якої є десятки євродепутатів з п'яти фракцій: Європейської народної партії, соціал-демократів, "Оновити Європу", Зелених і Європейських консерваторів і реформістів. Загалом у Європарламенті сім фракцій.

До документу додано і список з близько 130 прізвищ, серед яких Олег Сенцов, Станіслав Клих, Роман Сущенко, Павло Гриб, Володимир Балух, Емір Усейн Куку, Бекір Дегерменджі. Євродепутати зауважили, що список не є вичерпним. У резолюції також закликали російську владу забезпечити безпечне повернення політв'язнів додому.

Росія не може судити за дії, вчинені не на її території

Європарламент також закликав Росію опублікувати повний перелік усіх в'язнів, утримуваних на "окупованих українських територіях" Донбасу, та посприяти їхньому контакту з їхніми родинами та адвокатами.

У резолюції зазначається, що російські суди, чи-то цивільні, чи-то військові, не мають права виносити вироки щодо дій, вчинених за межами міжнародно визнаної території РФ, і що такі судові справи "не можуть вважатися легітимними". Європарламент також пропонує Євросоюзу розглянути можливість запровадження постійного моніторингу судів над "жертвами політичних переслідувань у РФ і окупованому Криму".

Переслідування за "шпигунство"

Євродепутати також вчергове засудили "акт агресії", вчинений Росією проти України в кінці листопада поряд з Керченською протокою. В резолюції закликають звільнити 24 членів екіпажів трьох українських суден, які намагалися пройти цією протокою до Азовського моря. Європарламент нагадує Росії про рішення Міжнародного трибуналу з морського права в Гаазі, згідно з яким Росія повинна звільнити моряків і кораблі. У резолюції наголошується, що невиконання рішення трибуналу "становить ще одне грубе порушення міжнародних зобов'язань". Євродепутати також переконані, що умови звільнення моряків, викладені Росією 25 червня, прямо суперечать рішенню трибуналу.

У резолюції вказується і на те, що багато вироків російських судів проти українських політв'язнів стосуються "шпигунства", "що нагадує період репресій у 1930-х і в середині 1950-х років, коли багатьох громадян Радянського Союзу затримували і засуджували на цих підставах".