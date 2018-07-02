 Європарламент вимагає від правих популістів відшкодування півмільйона євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2018

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Новини

Європарламент вимагає від правих популістів відшкодування півмільйона євро

Правопопулістська фракція Європарламенту "Європа націй і свобод" повинна відшкодувати понад 540 тисяч євро. Комітет з бюджетного контролю відзначає високі представницькі витрати.

Правопопулістська фракція Європарламенту Європа націй і свобод

Правопопулістська фракція Європарламенту "Європа націй і свобод" (фото з архіву)

Правопопулістська фракція Європарламенту "Європа націй і свобод" (ЄНС) повинна відшкодувати витрачені кошти в розмірі 544 400 євро. Таке рішення в понеділок, 2 липня, одноголосно ухвалили члени президії Європейського парламенту, інформує агенція AFP.

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Згідно з цифрами, наданими парламентським комітетом з бюджетного контролю, в 2016 році ЄНС з порушенням правил витратила близько 478 тисяч євро. Представники комітету відзначили, зокрема, закупівлю понад 230 пляшок шампанського і дорогих різдвяних подарунків. Витрати за 2017 рік у обсязі 66 400 євро також викликали питання комітету.

Як парламентський комітет, так і незалежний аудитор у низці випадків відзначають дуже високі представницькі витрати. Зокрема, запрошення "промисловців" в фешенебельний паризький ресторан обійшлося в 449 євро за одну людину. В іншому паризькому ресторані фракція оплатила два рахунки по 401 євро, пояснивши це "дипломатичними справами". За інформацією видання Le Canard enchaîné, мова йде про зустріч лідерки французьких правопопулістів Марін Ле Пен і лідера правопопулістської італійської партії "Ліга" Маттео Сальвіні.

Щорічно для 35-ти членів найменш чисельної фракції Європарламенту виділяється близько 3,3 мільйона євро. Через виявлені порушення, з виділених їй на 2018 рік коштів, утримані близько 600 тисяч євро, повідомили представники комітету. ЄНС може оскаржити цей захід в Європейському суді в Люксембурзі.

Фракції можуть оплачувати з наданих коштів прийоми і запрошення, які проходять в рамках їхньої політичної діяльності, зазначає інформагенція AFP. Однак для цього необхідно дотримуватися певних умов, чого представники ЄНС в багатьох випадках не робили, незважаючи на неодноразові нагадування Європарламенту.

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