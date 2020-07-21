Європарламент вимагає внести зміни до погодженого на саміті бюджету ЄС

Депутати Європарламенту заявляють, що не затверджуватимуть бюджет ЄС на 2021-2027 роки у тому вигляді, в якому він був погоджений на останньому саміті лідерів Єврозоюзу, через незгоду зі скороченням витрат у деяких сферах. Про свою незгоду з узгодженим фінансовим планом висловили у четвер, 23 липня, представники усіх семи депутатських груп Європарламенту, повідомляє агенція dpa.

"На даний момент ми не готові проковтнути цю гірку пігулку", - заявив, зокрема, глава Європейської народної партії Манфред Вебер (Manfred Weber), яка має найбільшу депутатську групу у Європарламенті.

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За його словами, запропонований проєкт довгострокового бюджету ЄС передбачає різке скорочення фінансування сфери охорони здоров'я, що просто неприпустимо за часів пандемії коронавірусу. Також європарламентарі незадоволені тим, що скорочення фінансування торкнулося сфери інновацій і оборони, а також тим, як розподіл коштів пов'язаний з відповідністю країн нормам верховенства права.

В останні дні лідери ЄС давали різні коментарі щодо цього питання: в той час як президент Франції Еммануель Макрон стверджував, що виділення коштів з бюджету буде пов'язано з тим, як країна-реципієнт ставиться до верховенства права, його угорський колега Віктор Орбан заявляв, що такий зв'язок в бюджетній угоді не простежується.

Представниця групи соціал-демократів у Європарламенті Іраче Гарсіа Перес заявила, що вона та її колеги "не підтримають" проєкт бюджету, який передбачає скорочення видатків на програми, орієнтовані на майбутнє. Критику на адресу погодженого лідерами проєкту бюджету висловили також в усіх без винятку депутатських групах Європарламенту, зауважує dpa.

Резолюція з вимогами внесення правок

Згодом у четвер Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою внести зміни до бюджету. "За" це рішення проголосувало 465 євродепутатів, "проти" висловилося 150.

У резолюції наголошується, що Європарламент "не сприймає" політичну угоду щодо бюджету на 2021-2027 роки у тому вигляді, в якому вона була досягнута на саміті ЄС.

"Занадто часто дотримання національних інтересів та позицій становить під загрозу досягнення спільних рішень у загальних інтересах", - йдеться, зокрема, в ухваленому документі. До бюджету мають бути внесені зміни, зокрема, європарламентарі закликають передбачити виділення коштів із врахуванням ситуації з верховенством права в країні-реципієнті. Також Європарламент вимагає подальшого реформування системи наповнення власних ресурсів ЄС та "цілеспрямованого збільшення" бюджетних коштів на захист клімату та студентської програми Erasmus +.

"Історична" угода

21 липня, після кількох днів напружених переговорів, лідери країн Євросоюзу нарешті досягли компромісної угоди, яку назвали "історичною", щодо бюджету та програми відновлення економіки від наслідків пандемії COVID-19.

Сторони домовилися про фінансові рамки для бюджету ЄС на 2021-2027 роки та про пакет фінансової допомоги країнам ЄС, які найбільше постраждали від кризи, спричиненої коронавірусом. Йдеться про 1,8 трильйона євро. З них майже 1,074 трильйона - це бюджет ЄС на 2021-27 роки, а також пакет на 750 мільярдів євро для відновлення економіки, постраждалої від пандемії.

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Найзапекліші суперечки точилися під час обговорення фонду відновлення економіки Євросоюзу від наслідків пандемії COVID-19. Загальний обсяг фонду залишиться незмінним - 750 мільярдів євро, як спочатку запропонували в Єврокомісії. З них, згідно з компромісним рішенням, 390 мільярдів євро складатимуть гранти, які державам-одержувачам не потрібно буде повертати Брюсселю. Решта - 360 мільярдів євро - кредити. Боргові зобов'язання мають бути погашеними до 2058 року.

Першочергово Німеччина й Франція пропонували, щоб сума субсидій, що не підлягають поверненню, склала 500 мільярдів євро. Але за скорочення цієї суми виступили Австрія, Данія, Нідерланди, Фінляндія та Швеція. Спочатку вони наполягали на наданні лише кредитів, а не субсидій, щоб схилити такі країни, як Італія, до більш сміливої політики реформ.

Європарламент ще має затвердити бюджет ЄС на 2021-2027 роки.