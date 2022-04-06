Євромайдан (Майдан)

Євромайдан - акції протесту в Україні 2013-2014-го років, викликані відмовою державного керівництва від євроінтеграційного курсу, корупцією та свавіллям правоохоронців.

Перші протести відбулися в центрі Києві 21 листопада 2013-го року. Вони стали реакцією на рішення уряду України призупинити процес підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Уніч на 30 листопада 2013-го року бійці загонів міліції спецпризначення "Беркут" жорстоко побили й розігнали демонстрантів, які залишались на Майдані Незалежності в Києві. Реакцією на застосування грубої сили з боку влади стала ще більша хвиля протестів, які переросли на Революцію гідності. Відкрите протистояння між владою та демонстрантами призвело до чисельних людських жертв. 22 лютого 2014-го року тодішній президент України Віктор Янукович спочатку втік з Києва, а потім виїхав і за межі країни. Згодом стало відомо, що він перебуває в Росії.