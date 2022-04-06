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Євромайдан (Майдан)

Євромайдан - акції протесту в Україні 2013-2014-го років, викликані відмовою державного керівництва від євроінтеграційного курсу, корупцією та свавіллям правоохоронців.

Перші протести відбулися в центрі Києві 21 листопада 2013-го року. Вони стали реакцією на рішення уряду України призупинити процес підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Уніч на 30 листопада 2013-го року бійці загонів міліції спецпризначення "Беркут" жорстоко побили й розігнали демонстрантів, які залишались на Майдані Незалежності в Києві. Реакцією на застосування грубої сили з боку влади стала ще більша хвиля протестів, які переросли на Революцію гідності. Відкрите протистояння між владою та демонстрантами призвело до чисельних людських жертв. 22 лютого 2014-го року тодішній президент України Віктор Янукович спочатку втік з Києва, а потім виїхав і за межі країни. Згодом стало відомо, що він перебуває в Росії.

Навіщо Росія викрадає українців? Мирні мешканці в полоні окупантів (06.04.2022) 06.04.2022

Більше двох сотень мирних українців перебувають у російському полоні, нарахували правозахисники. З тимчасово окупованих територій людей силоміць вивозять в Росію чи так звані "ЛНР/ДНР". Скільки людей викрала РФ і чи можливо покарати за це Кремль?
Позов Януковича до ВР зареєстровано в ОАСК - Совгиря

Позов Януковича до ВР зареєстровано в ОАСК - Совгиря 06.12.2021

Віктор Янукович оскаржує усунення з посади президента в Окружному адміністративному суді Києва, хоча такі справи підсудні Верховному суду, заявила представниця парламенту в Конституційному суді Ольга Совгиря.

ДБР завершило розслідування ролі Януковича у розстрілах часів Євромайдану

ДБР завершило розслідування ролі Януковича у розстрілах часів Євромайдану 17.11.2021

Справу проти експрезидента Віктора Януковича та керівників силових структур про їхню роль у розгоні Євромайдану розслідували більш ніж сім років. Суд може відбутися навіть за їхньої відсутності.
Злочини Майдану: ДБР повідомило Януковичу про нову підозру

Злочини Майдану: ДБР повідомило Януковичу про нову підозру 05.11.2021

Державне бюро розслідувань повідомило експрезиденту України Віктору Януковичу підозру щодо організованної злочинної групи, до складу якої входили високопосадовці МВС, СБУ та ЗСУ.

Справи Майдану: екскомандира Беркуту звинувачують в організації теракту

Справи Майдану: екскомандира "Беркуту" звинувачують в організації теракту 24.09.2021

Колишнього командира "Беркуту" звинувачують в організації вчинення теракту під час Євромайдану, внаслідок якого загинули троє людей і понад сто були поранені, заявили в Офісі генпрокурора.
Справи Майдану: обвинувачуваного Крисіна засудили до восьми років

Справи Майдану: обвинувачуваного Крисіна засудили до восьми років 23.09.2021

Суд у Києві засудив Юрія Крисіна за викрадення та катування людини під час подій Євромайдану. Він уже відбуває покарання за причетність до вбивство журналіста В'ячеслава Веремія.
Коментар: Відставка Авакова - крок Зеленського до узурпації влади

Коментар: Відставка Авакова - крок Зеленського до узурпації влади 15.07.2021

Відставка Арсена Авакова з посади голови МВС України порушує баланс в українській політиці. Команда Зеленського може не впоратися з усією повнотою влади, попереджає Сергій Руденко.
Спадщина Авакова: що залишає після себе глава МВС України (відео)

Спадщина Авакова: що залишає після себе глава МВС України (відео) 14.07.2021

Арсен Аваков йде у відставку після семи з половиною років очолення МВС України. Роки його перебування на посаді були сповнені скандалами та низкою провалів реформи МВС. Яку спадщину він лишає - у матеріалі DW.

Справи Майдану: двох екскомандирів Беркуту засуджено до трьох років позбавлення волі

Справи Майдану: двох екскомандирів "Беркуту" засуджено до трьох років позбавлення волі 14.06.2021

Двох екскомандирів "Беркуту" засуджено до трьох років позбавлення волі за розгін акції протесту в Києві в листопаді 2013 року. Прокуратура може оскаржити цей вирок.
Архітектор Кляйгус про передачу проєкту Музею Майдану: Ми хочемо, щоби його було втілено*

Архітектор Кляйгус про передачу проєкту Музею Майдану: Ми хочемо, щоби його було втілено* 18.05.2021

Німецький архітектор Ян Кляйгус розповів в інтерв'ю DW, що змусило його віддати Україні безкоштовно проєкт Музею Майдану і ризикнути своїм іменем заради його реалізації.

Архітектори з Німеччини передали музею Майдану права на проєкт

Архітектори з Німеччини передали музею Майдану права на проєкт 18.05.2021

Протягом останніх двох років реалізація проєкту "Штурм висоти" для музею Революції гідності у Києві була заблокована.
Офіс генпрокурора розраховує на екстрадицію затриманого в Іспанії майданівця

Офіс генпрокурора розраховує на екстрадицію затриманого в Іспанії майданівця 06.05.2021

Офіс генпрокурора вже звертався до правоохоронних органів Іспанії щодо екстрадиції підозрюваного в убивстві під час Євромайдану 2013-2014 років. Для екстрадиції є всі підстави, кажуть слідчі.
В Іспанії затримали підозрюваного в убивствах під час Євромайдану

В Іспанії затримали підозрюваного в убивствах під час Євромайдану 05.05.2021

Затриманого підозрюють в Україні в убивстві правоохоронців під час Євромайдану, повідомила іспанська поліція.
Роковини трагедії в Одесі: акції на тлі посиленої присутності поліції

Роковини трагедії в Одесі: акції на тлі посиленої присутності поліції 02.05.2021

У день вшанування пам'яті загиблих 2 травня 2014 року акції в Одесі організували представники різних політичних таборів. У МВС кажуть, що заходи пройшли без серйозних правопорушень.
Обвинувачуваного у катуванні Луценка та Вербицького засуджено до дев'яти років

Обвинувачуваного у катуванні Луценка та Вербицького засуджено до дев'яти років 16.04.2021

Олександра Волкова, якого звинувачують у викраденні й катуванні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, засудили до 9 років в'язниці. Прокуратура не згодна з вироком й оскаржуватиме його.

Вирок Стерненку: за що громадського активіста засудили до семи років ув'язнення?

Вирок Стерненку: за що громадського активіста засудили до семи років ув'язнення? 24.02.2021

Рішення одеського суду позбавити Сергія Стерненка волі на понад сім років збурило українців. Біля Офісу президента почалася безстрокова акція протесту з вимогою звільнити громадського активіста. За що саме його засудили?
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