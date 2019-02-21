Єврокомісія прагне зміцнити роль євро в енергорозрахунках. Що це дасть Україні?

У Брюсселі останнім часом дедалі частіше замислюються, як посилити роль ЄС у світі. Так, восени Єврокомісія запропонувала спростити ухвалення рішень у зовнішній політиці. А зараз вона шукає шляхи збільшити роль євро як всередині Єврозони, так і в усьому світі. Практично для цього доведеться відвойовувати позиції, які зараз займає долар США.

ЄС радиться з учасниками ринку

Євросоюз є найбільшим імпортером енергоносіїв. Щороку він платить за них 300 мільярдів євро, але при цьому близько 85 відсотків цих розрахунків відбувається у доларах. Схожа ситуація і на інших сировинних ринках та на фінансових ринках, де американська валюта має панівну позицію. "Велетенська більшість наших довгострокових контрактів на імпорт енергоносіїв укладена не в євро. Така ситуація не є стійкою та не відображає роль, яку євро має відігравати у світі", - заявив єврокомісар Мігель Аріас Каньєте, який зараз відповідає за енергетику.

З цієї сфери Єврокомісія і почала. У грудні 2018 року вона представила свої рекомендації, які фактично є набором закликів до держав ЄС і учасників ринків. Наприклад, урядам варто стимулювати використання євро як у відносинах з третіми країнами в енергетиці, так і на ринках всередині країн, вважають у Брюсселі. А учасникам газового ринку радять укладати контракти в євро.

Причина полягає в тому, що ні Єврокомісія, ні уряди у ЄС не можуть вказувати приватним компаніям, яку валюту використовувати під час укладання угод. Тому в Брюсселі пішли шляхом проведення опитування всіх зацікавлених учасників. Низку таких консультацій запустили у кінці січня: у секторах продуктів харчування, металів і мінеральної сировини, на фінансових ринках. Останню консультацію, в енергетиці, Єврокомісія розпочала 14 лютого.

У Брюсселі хочуть дізнатися, зокрема, в яких валютах компанії проводять розрахунки, з якими регіонами торгують у євро, які перешкоди заважають євро грати більшу роль, які переваги та проблеми вони очікують від збільшення торгівлі у євро. Консультації хочуть завершити до кінця березня, а до літа планують представити їхні результати.

Експертка брюссельського економічного аналітичного центру Bruegel Еліна Рибакова вважає консультації правильним підходом, оскільки чиновники та економісти не обов'язково знають всі деталі ринку. Вона додає, що консультації - це лише перший крок.

Інтереси ЄС і РФ збіглися

Ціль збільшити роль євро проголосив у вересні 2018 року голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Дещо раніше про подібну ціль - дедоларизацію - почала говорити російська влада. За словами Рибакової, заяви низки її очільників, включно з президентом РФ Володимиром Путіним і прем'єром Дмитром Медведєвим, свідчать, що Москва "дуже зацікавлена перейти на євро". Експертка додає, що Росія вже веде переговори з іншими країнами, наприклад Туреччиною. З Китаєм уже є деякі торговельні угоди в юанях.

Нагадаємо, що з огляду на санкції щодо Росії за її агресію проти України, Кремль намагається активніше зменшити вплив долара на економіку Росії. На різних міжнародних майданчиках влада РФ регулярно ставить під сумнів надійність долара як глобальної резервної валюти.

Рибакова говорить, що на відміну від багатьох інших сфер, де інтереси ЄС і Росії різні, у збільшення ролі євро зацікавлені обидві сторони. "І Росія не буде нічого просити у відповідь, адже це вигідно і їй, бо дозволяє диверсифікуватися, зменшити використання долара", - зазначає експертка.

Рибакова вказує на значні відмінності між ринками газу та нафти. Стосовно "блакитного палива" все, що фактично потрібно, - це щоб "Газпром" і покупці російського газу в ЄС домовилися перейти на розрахунки в євро. Доволі просто це буде зробити там, де діють короткострокові контракти. Але при цьому все одно залишиться питання страхування ризиків, яке здійснюють на основі світових цін на нафту, додає Рибакова. "Але, виходячи з рішучості керівництва Росії змінити ситуацію, я думаю, "Газпром" вдасться переконати", - зауважує вона.

Еталонний сорт нафти Brent добувають у Північному морі

У ЄС хотіли би створити еталонну марку нафти

Якщо у доларах сплачують за близько 70 відсотків імпорту газу до ЄС, то всі контракти на нафту є доларовими. Тому Єврокомісія рекомендувала котирувальним агентствам сприяти створенню еталонної марки нафти у євро. Двома головними такими марками є Brent і WTI. Для Європи основне значення відіграє Brent, який торгується у доларах.

Рибакова вважає, що створення еталонної марки у євро було би корисним, адже це відображало би те, що Європа імпортує, а також усунуло би необхідність страхувати ризики, пов'язані одразу як з ціною нафти, так і з вартістю долара. Це було би дуже вигідно, наприклад, авіакомпаніям у ЄС, які продають квитки у євро, тоді як значна частина їхніх витрат складається з ціни на нафту, яку торгують у доларах.

Створення еталонної марки нафти Рибакова не вважає неможливим, але переконати учасників ринку піти на радикальні зміни буде непросто. "Є ще можливість спробувати створити її на біржі, які мало торгує нафтою, наприклад на німецькій Deutsche Börse, але зробити це буде ще складніше", - додає вона.

У березні 2018 року Китай уже створив свою еталонну марку Shanghai crude, а Росія ще раніше запустила тестові торги ф'ючерсами сорту нафти Urals. Євросоюз, на відміну від Китаю або ж Росії, не зможе вказувати компаніями використовувати еталонну марку в євро, він може лише створювати умови. І все ж Рибакова оцінює перспективи марки в євро набагато краще, ніж у юанях чи євро. "У ЄС і ліквідність ринків, і правова система викликають набагато більшу довіру", - пояснює вона.

Опосередкована користь

Фінансові ринки досліджує інший експерт Bruegel, Франческо Пападія. "Єврокомісія навіть не робить вигляд, що зможе досягнути дуже великих результатів завдяки цій ініціативі. Вона визнає, що можливість для євро стати справжнім конкурентом долара як провідної валюти навіть не обговорюється", - говорить він.

За словами експерта, євро може не більше ніж відвоювати позиції, втрачені в ході єврокризи. У Єврокомісії вказують, що зараз лише 20 відсотків боргових паперів у світі випускають у євро, тоді як у 2007 році ця цифра сягнула 40 відсотків.

На думку Пападії, збільшення ролі євро може принести опосередковану користь не лише всередині ЄС, але й іншим країнам, наприклад Україні. "Маловірогідно, що євро почнуть широко використовувати у Латинській Америці або у більшій частині Азії, але сусіднім з ЄС країнам це дасть більше свободу, використовувати їм долар або ж євро", - пояснює експерт.

Ігор Бураковський

Однозначної вигоди чи, навпаки, недоліків для України не бачить і голова правління київського Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський. За його словами, для країни це означатиме необхідність пристосовуватися: з одного боку, намагатися більше експортувати у євро та збільшувати привабливість економіки для західних інвесторів, з іншого, - Нацбанку доведеться переглядати, як формується валютний курс України. "І це буде додатковий аргумент на користь глибшої інтеграції між Україною та ЄС, але все залежатиме не стільки від ЄС, скільки від динаміки й успішності українських економічних реформ", - наголошує експерт.