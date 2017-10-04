 Єврокомісія почала розслідування щодо Amazon | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2019

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Новини

Єврокомісія почала розслідування щодо Amazon

Брюссель підозрює американську компанію в сумнівних торгових практиках. Йдеться про можливі порушення Amazon в сфері використання даних.

Polen Sosnowiec | Amazon Warenhaus (picture-alliance/NurPhoto/B. Zawrzel)

Європейська комісія підозрює американську компанію Amazon, що спеціалізується на електронній комерції, в порушенні прав торговців, які користуються її інтернет-платформою для продажу своїх товарів. Відносно Amazon розпочато офіційне розслідування, повідомив європейський регулятор у середу, 17 липня, в Брюсселі.

DW.COM

З нового року французька влада запроваджує податок на діяльність чотирьох американських інтернет-компаній - Google, Apple, Facebook і Amazon. Від оподаткування операцій Париж розраховує отримати півмільярда євро. (17.12.2018)

Компанія Amazon платить замало податків до федерального та місцевих бюджетів у США, а також завдає нечесною конкуренцією значної шкоди іншим підприємствам онлайн-торгівлі, переконаний президент США Дональд Трамп. (29.03.2018)

Старі моделі оподаткування не дозволяють країнам ЄС збирати адекватний податок з компаній на кшталт Google і Facebook. У Єврокомісії розробили нові пропозиції, але, схоже, що конфлікту з гігантами галузі не уникнути. (23.03.2018)

У повідомленні Єврокомісії зазначається, що Amazon як інтернет-платформа для комерції виконує подвійну функцію: з одного боку, ця компанія сама продає товари на своєму сайті, з іншого - надає майданчик для інших торговців, які безпосередньо продають клієнтам власні товари. При цьому Amazon безперервно збирає дані про цих торговців, їхні товари та поведінку клієнтів, констатує регулятор.

Єврокомісія має намір з'ясувати, чи порушують такі дії зі збору даних правила конкуренції та чи використовує Amazon дану інформацію для витіснення інших торговців з прибуткових сегментів комерції.

Buy Box

Регулятор також перевірить ситуацію з Buy Box - інтернет-кнопкою, яка дозволяє клієнтам безпосередньо поміщати в кошик Amazon товари інших торговців. Наявність цієї кнопки має ключове значення для сторонніх продавців, оскільки з її допомогою здійснюється більшість покупок.

Водночас для її отримання сторонні продавці повинні виконати цілу низку умов Amazon щодо надання даних. Єврокомісія перевірить, наскільки правомірно американська компанія звертається і до цих даних.

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