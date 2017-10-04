Єврокомісія почала розслідування щодо Amazon

Європейська комісія підозрює американську компанію Amazon, що спеціалізується на електронній комерції, в порушенні прав торговців, які користуються її інтернет-платформою для продажу своїх товарів. Відносно Amazon розпочато офіційне розслідування, повідомив європейський регулятор у середу, 17 липня, в Брюсселі.

У повідомленні Єврокомісії зазначається, що Amazon як інтернет-платформа для комерції виконує подвійну функцію: з одного боку, ця компанія сама продає товари на своєму сайті, з іншого - надає майданчик для інших торговців, які безпосередньо продають клієнтам власні товари. При цьому Amazon безперервно збирає дані про цих торговців, їхні товари та поведінку клієнтів, констатує регулятор.

Єврокомісія має намір з'ясувати, чи порушують такі дії зі збору даних правила конкуренції та чи використовує Amazon дану інформацію для витіснення інших торговців з прибуткових сегментів комерції.

Buy Box

Регулятор також перевірить ситуацію з Buy Box - інтернет-кнопкою, яка дозволяє клієнтам безпосередньо поміщати в кошик Amazon товари інших торговців. Наявність цієї кнопки має ключове значення для сторонніх продавців, оскільки з її допомогою здійснюється більшість покупок.

Водночас для її отримання сторонні продавці повинні виконати цілу низку умов Amazon щодо надання даних. Єврокомісія перевірить, наскільки правомірно американська компанія звертається і до цих даних.