Єврокомісія подає до суду на Угорщину через міграційні норми

Єврокомісія вирішила подати позов до Європейського суду проти Угорщини через ухвалення Будапештом законів щодо міграції. Про це в четвер, 19 липня, повідомили представники виконавчого органу ЄС, передає агенція новин Reuters.

У Брюсселі наголосили, що Будапешт неодноразово порушував норми ЄС щодо поводження з шукачами притулку. На тлі цього єврокомісари вимагають від угорської влади негайної зміни законів, у тому числі й нещодавно ухвалених, що забороняють надавати допомогу біженцям.

Особливо різку критику з боку єврокомісарів викликало запроваджені в Угорщині норми перебування шукачів притулку в так званих "транзитних зонах". Раніше Євросоюз піддав нищівній критиці умови перебування неповнолітніх у таких зонах.

Якщо Європейський суд вирішить стати на бік Європейської Комісії, то Будапешту загрожують значні грошові штрафи.