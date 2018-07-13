 Єврокомісія подає до суду на Угорщину через міграційні норми | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2018

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Новини

Єврокомісія подає до суду на Угорщину через міграційні норми

Єврокомісія подала позов до суду проти Угорщини через регулярні порушення останньою європейського законодавства щодо поводження з шукачами притулку,

Угорщина

Біженці з Пакистану в одній з "транзитних зон" на угорському кордоні

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Допомога нелегальним мігрантам може стати кримінальним злочином в Угорщині. Відповідний законопроект запропонував уряд країни. В УВКБ ООН розкритикували ініціативу Будапешта. (29.05.2018)

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто вважає, що сприйняття міграції як права людини не відповідає інтересам і "здоровому глузду" Угорщини. (18.07.2018)

Єврокомісія вирішила подати позов до Європейського суду проти Угорщини через ухвалення Будапештом законів щодо міграції. Про це в четвер, 19 липня, повідомили представники виконавчого органу ЄС, передає агенція новин Reuters.

У Брюсселі наголосили, що Будапешт неодноразово порушував норми ЄС щодо поводження з шукачами притулку. На тлі цього єврокомісари вимагають від угорської влади негайної зміни законів, у тому числі й нещодавно ухвалених, що забороняють надавати допомогу біженцям.

Особливо різку критику з боку єврокомісарів викликало запроваджені в Угорщині норми перебування шукачів притулку в так званих "транзитних зонах". Раніше Євросоюз піддав нищівній критиці умови перебування неповнолітніх у таких зонах.

Якщо Європейський суд вирішить стати на бік Європейської Комісії, то Будапешту загрожують значні грошові штрафи.

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