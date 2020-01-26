 Єврокомісія планує вилучити з обігу монети в один і два євроценти - ЗМІ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.01.2020

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Економіка

Єврокомісія планує вилучити з обігу монети в один і два євроценти - ЗМІ

У Єврокомісії збираються оголосити про намір вилучити з обороту монети номіналом один і два центи. Це - частина робочої програми Єврокомісії, яку представлять 29 січня, пише видання Süddeutsche Zeitung.

У Єврокомісії збираються вилучити з обороту монети в 1 і 2 євроценти

У Єврокомісії збираються вилучити з обороту монети в 1 і 2 євроценти

У Європейській Комісії планують вилучити з обігу одно- і двоцентові монети. Відповідна пропозиція міститься в робочій програмі Єврокомісії, яку представлять у Брюсселі у середу, 29 січня, повідомляє видання Süddeutsche Zeitung.

Ідея вилучити монети в один і два центи міститься в одному з пунктів переліку ініціатив щодо зменшення бюрократії і називається "пропозиція про єдині правила округлення".

В країнах ЄС округляють ціни до п'яти євроцентів

При цьому Єврокомісія посилається на звіт від 2018 року, в якому зазначається, що дедалі в більшій кількості країн ЄС почали округляти суми до п'яти євроцентів при формуванні цін. У Єврокомісії стверджують, що ці зміни зменшать витрати та зусилля, пов'язані з виготовленням, підрахунком та транспортуванням монет.

Також у звіті посилаються на результати щорічних опитувань Єврокомісії, у яких зазначається, що "наразі в жодній країні немає більшості для збереження цих двох монет".

Водночас, вже є противники цієї пропозиції. Зокрема європарламентар Маркус Фербер (Markus Ferber) виступив проти вилучення цих монет.

У свою чергу, речниця Єврокомісії не прокоментувала Süddeutsche Zeitung інформацію про ініціативу щодо вилучення одно- і двоцентових монет з обігу. 

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