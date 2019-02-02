 Єврокомісія заявляє про успіхи у боротьбі з мовою ненависті онлайн | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2019

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Новини

Єврокомісія заявляє про успіхи у боротьбі з мовою ненависті онлайн

Інтернет-компанії, такі як Facebook, Twitter, YouTube, стали швидше реагувати на повідомлення про мову ненависті онлайн, заявили в Єврокомісії.

У ЄС борються з мовою ненависті онлайн

Великі інтернет-платформи стали швидко реагувати на повідомлення про мову ненависті онлайн. Про це йдеться у звіті Єврокомісії щодо боротьби ІТ-компаній з мовою ненависті, представленому в понеділок, 4 лютого, в Брюсселі. Нині Facebook, Twitter, YouTube, Instagram і Google+ проводять менше ніж за добку оцінку майже 90 відсотків контенту, який вказали як такий, що розпалює ненависть. При цьому компанії видалили майже 72 відсотки такого контенту, йдеться у прес-релізі Єврокомісії.

"Незаконна мова ненависті онлайн - це не лише злочин, вона також несе загрозу свободі слова та участі у демократичних процесах", - заявила єврокомісарка з питань юстиції Вера Юрова. За її словами, ці цифри свідчать, що "після двох з половиною років ми можемо сьогодні сказати, що знайшли правильний підхід та встановили стандарт у Європі, як протидіяти цій  серйозній проблемі".

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Соціальні мережі у середньому видаляють тільки шість постів, що розпалюють ненависть, з десяти. В основному публікації містять ксенофобські та ісламофобські висловлювання. (01.06.2017)

Своє оцінювання Єврокомісія провела в рамках кодексу поведінки з протидії мові ненависті онлайн, запущеному в 2016 році. Тоді, під час першого оцінювання, менше ніж за добу компанії розглядали лише 40 відсотків випадків.

"Ніхто не повинен почуватися незахищеним або під загрозою через незаконний контент, який розпалює ненависть та залишається онлайн", - додав віце-президент Єврокомісії зі спільного цифрового ринку Андрус Ансіп. У повідомленні виконавчого органу ЄС додається, що видалення контенту компаніями відбувалося з дотриманням принципів свободи слова. Водночас інтернет-платформи недостатньо пояснювали свої рішення користувачам. Тож у Єврокомісії закликають ці компанії до більшої прозорості під час видалення контенту.

У контенті, який вказували, найчастіше проявлялася ксенофобія (у 17 відсотків випадків), ненависть через сексуальну орієнтацію (15,6 відслотка), до мусульман (13 відсотків), до ромів (12,2 відсотка). Оцінювання проводилося протягом шести тижнів у листопаді-грудні 2018 року. За цей час було вказано на майже 4400 випадків мови ненависті онлайн.

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