 Єврокомісія відмовила у фінансуванні гомофобним містам у Польщі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2020

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Новини

Єврокомісія відмовила у фінансуванні гомофобним містам у Польщі

Єврокомісія відмовилася надати кошти шести польським містам у рамках програми співпраці міст-побратимів. Раніше місцева влада цих міст ухвалила гомофобні резолюції.

Активіст за права ЛГБТ Бартош Сташевський, який присвятив гомофобним резолюціям мистецький проєкт

Активіст за права ЛГБТ Бартош Сташевський, який присвятив гомофобним резолюціям мистецький проєкт

Єврокомісія відмовилася надати фінансування в рамках програми співпраці міст-побратимів шести польським містам, які ухвалили гомофобні резолюції. Про це заявив міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро в середу, 29 липня, передає інформагенція dpa.

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Це рішення ЄК прокоментувала єврокомісарка з питань рівності Гелена Даллі напередодні. "Країни-члени та органи державної влади повинні поважати цінності та основні права ЄС", - написала вона у соцмережі Twitter.

Даллі не назвала ці міста, але уточнила, що було відхилено шість заявок в рамках програми співпраці міст-побратимів, зокрема через прийняття польськими органами влади резолюцій про "вільні від ЛГБТІ зони" або про "права сім'ї".

У свою чергу, речник Єврокомісії відмовився назвати ці міста, заявивши, що виконавча влада ЄС не розголошує інформацію про невдалі заявки на програму.

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Реакція польської влади

Міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро заявив, що Варшаві треба вжити "рішучих дій" через рішення Єврокомісії. Зважаючи на такий "протизаконний тиск та протиправні дії Єврокомісії, обов'язок польського уряду захищати органи місцевого самоврядування", - заявив Зьобро.

Рішення Єврокомісії також розкритикувала польська опозиція. "Карати місцеві громади за дурні рішення, які приймають їхні ради, недобре", - заявив депутат від "Громадянської платформи" Ян Грабець.

Раніше понад 50 органів місцевого самоврядування, переважно на південному сході Польщі, ухвалили резолюції "проти ЛГБТ-лесбійської, гейської, бісексуальної та трансгендерної ідеології", які стали джерелом суперечок як всередині Польщі, так і за кордоном.

Майже 40 інших польських органів місцевого самоврядування ухвалили так звані "статути місцевих органів влади про сімейні права", які говорять про "захист ідентичності шлюбу як союзу між чоловіком і жінкою" та "захист дітей від моральної корупції".

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