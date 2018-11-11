Єврокомісія визначиться щодо бюджету Італії 21 листопада

Європейська комісія (ЄК) планує оприлюднити висновок щодо нового проекту бюджету Італії на 2019 рік 21 листопада. Про це речник ЄК заявив у середу, 14 листопада. Документ від Рима Брюссель уже отримав, повідомляє агенція новин Reuters.

Оскільки Рим відмовився виконувати вимоги ЄК щодо бюджету, на Італію можуть бути накладені санкції. Міністр фінансів Австрії Гардвіґ Леґер (Hardwig Loeger) уже заявив, що Відень підтримає покарання Рима, якщо таке буде запропоноване Брюсселем. "Італія ризикує повторити грецьку модель", - цитує Леґера агентство dpa. Його нідерландський колега Вопке Хустра назвав поведінку Рима щодо бюджету "значним розчаруванням".

Конфлікт щодо показників

Наприкінці жовтня Єврокомісія відхилила проект бюджету Італії та закликала уряд у Римі доопрацювати цей документ. Брюссель встановив Риму строк для перегляду головного фінансового документа країни до 14 листопада. Цього дня стало відомо, що популістський уряд Італії відмовився виконувати рекомендації Європейської комісії.

Остання вимагала дотриматись у італійському бюджеті норм фінансової дисципліни, що діють у ЄС, і таким чином уникнути збільшення й без того значного боргу країни. Уряд Італії запланував на наступний рік дефіцит бюджету у 2,4 відсотка ВВП та 2,1 відсотка ВВП у 2020 році. За оцінками ЄК, цей показник становитиме 2,9 відсотка ВВП у 2019 році та 3,1 відсотка у 2020-му. У ЄС встановлено обмеження дефіциту в 3 відсотки.

Брюссель попереджав Рим, що якщо бюджет країни не буде переглянутий, ЄС застосує фінансові санкції щодо Італії. Йдеться про штраф до 0,2 відсотка від ВВП, що у випадку Італії становить до 3,4 мільярда євро.