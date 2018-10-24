Єврокомісар: Криза в Італії не перекинеться на інші країни

Єврокомісар з питань фінансів П'єр Московісі заявив, що не бачить жодних ознак того, що проблеми Італії можуть перекинутися на інші країни. "Ми не в процесі спричинення чергової кризи", - заявив він у п'ятницю, 26 жовтня, в інтерв'ю французькому телеканалу CNews.

Єврокомісар також зазначив, що Італія залишається країною в центрі Євросоюзу та Єврозони. Він повідомив, що перебуває в "конструктивному та міцному" діалозі з урядом у Римі щодо італійської ситуації, а також що інші європейські економіки не стоять перед загрозою кризи.

Як повідомлялось, 23 жовтня, Європейська Комісія відхилила проект державного бюджету Італії на 2019 рік та закликала уряд в Римі переглянути і допрацювати його продовж трьох тижнів. Причиною цього рішення стали надмірні витрати, закладені у кошторис, що недостатньо покриваються дохідною частиною. Італія наполягає, що ці витрати є необхідними для стимулювання економіки. Плани італійського уряду на 2019 рік передбачають дефіцит бюджету на рівні 2,4 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП), у той час як попередній уряд обіцяв Брюсселю дефіцит у 0,8 відсотка.

Окрім того, планується, що нові борги Італії не перевищать трьох відсотків ВВП. Але вже існуючі заборгованості складають 130 відсотків замість закріплених в правилах ЄС 60 відсотків від ВВП. Саме тому Італія має дотримуватися значно нижчих показників дефіциту бюджету та нових заборгованостей, застерігає Єврокомісія.