Приватне акціонерне товариство "Єврокар" є офіційним виробником автомобілів марок VW Group. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Єврокар".

Завод "Єврокар" розташовано в селі Соломоново Ужгородського району Закарпатської області. Це підприємство спеціалізується на збиранні автомобілів марок VW Group. Завод було запущено 2001 року. Підприємство входить до групи компаній "Атолл Холдинг". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.