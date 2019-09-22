На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Євробачення-2019".

Музичний конкурс "Євробачення-2019" має відбутись з 14 до 18 травня 2019 року в Тель-Авіві. Україна не бере участь у 64-му пісенному конкурсі, оскільки всі три фіналісти національного відбору врешті-решт відмовилися представляти Україну на "Євробаченні". Такій відмові передувала суперечка, що розгорілась навколо переможниці національного конкурсу співачки MARUV. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.