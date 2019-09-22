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"Євробачення-2019"

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Євробачення-2019".

Музичний конкурс "Євробачення-2019" має відбутись з 14 до 18 травня 2019 року в Тель-Авіві. Україна не бере участь у 64-му пісенному конкурсі, оскільки всі три фіналісти національного відбору врешті-решт відмовилися представляти Україну на "Євробаченні". Такій відмові передувала суперечка, що розгорілась навколо переможниці національного конкурсу співачки MARUV. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ісландія сплатить штраф через провокацію на Євробаченні-2019

Ісландія сплатить штраф через провокацію на "Євробаченні-2019" 22.09.2019

Під час "Євробачення-2019" в Ізраїлі гурт Hatari, який представляв Ісландію, розгорнув банери з прапорами Палестини. Цими діями музиканти порушили правила пісенного конкурсу і тепер мовник повинен сплатити штраф.
На Євробаченні-2019 переміг Дункан Лоренс з Нідерландів

На "Євробаченні-2019" переміг Дункан Лоренс з Нідерландів 19.05.2019

Друге місце на пісенному конкурсі в Тель-Авіві посів представник Італії Алессандро Махмуд, на третій позиції - росіянин Сергій Лазарєв.
Другий півфінал Євробачення-2019: фантастична п'ятірка і фаворити

Другий півфінал "Євробачення-2019": фантастична п'ятірка і фаворити 17.05.2019

Росіянин Сергій Лазарєв та інші фаворити конкурсу, які мали б пройти кваліфікацію півфіналу, легко впоралися із завданням. Без них і без сукні Кончити другий півфінал був би нудним. Репортаж DW з Тель-Авіва.
Євробачення-2019: визначилися всі фіналісти

"Євробачення-2019": визначилися всі фіналісти 17.05.2019

У фінал "Євробачення-2019" за підсумками другого півфіналу пройшли й фаворити конкурсу - представники Нідерландів, Росії та Швеції.

Перший півфінал: ласкаво просимо у планетарій Євробачення-2019!

Перший півфінал: ласкаво просимо у планетарій "Євробачення-2019"! 15.05.2019

На "Євробаченні-2019" у Тель-Авіві стали відомі переможці першого півфіналу. Він пройшов під девізом "Якщо немає тяжіння, допоможе БДСМ". Ширяння в космосі затьмарило тільки шоу "від 16".
Євробачення-2019: Названі переможці першого півфіналу

"Євробачення-2019": Названі переможці першого півфіналу 15.05.2019

У фінал "Євробачення-2019" упевнено пройшла одна з фавориток конкурсу - австралійка Кейт Міллер-Хейдке, а також представники Греції, Кіпру, Білорусі та Естонії.
У Тель-Авіві стартував пісенний конкурс Євробачення-2019

У Тель-Авіві стартував пісенний конкурс "Євробачення-2019" 12.05.2019

Участь в цьогорічному пісенному конкурсі "Євробачення-2019" візьмуть артисти з 41 країни. Фінал відбудеться 18 травня.
Мадонна заспіває на Євробаченні-2019

Мадонна заспіває на "Євробаченні-2019" 09.04.2019

Американська зірка Мадонна може виступити з двома піснями як гостя пісенного конкурсу, повідомила британська PR-агенція. Україна цьогоріч в "Євробаченні" участі не бере.

Коментар: Ленін в голові зіпсував Україні Євробачення

Коментар: Ленін в голові зіпсував Україні "Євробачення" 28.02.2019

Україна знесла пам'ятники Леніну, але не позбулась його в голові. Яке відношення це має до відмови країни від участі в "Євробаченні" - в коментарі Андрія Бреннера.
Німеччина на Євробаченні-2019: ледь знайомі сестри

Німеччина на "Євробаченні-2019": ледь знайомі "сестри" 28.02.2019

Україна не братиме участі у конкурсі "Євробачення-2019" у Тель-Авіві. Натомість у Німеччині обрали свого представника без скандалу. З сімох кандидатів перемогу здобув дует S!Sters.

Україна не братиме участь в Євробаченні-2019

Україна не братиме участь в "Євробаченні-2019" 27.02.2019

Після відмови трьох фіналістів нацвідбору представляти Україну на пісенному конкурсі в Тель-Авіві НСТУ вирішила, що країна цьогоріч взагалі не братиме участь в "Євробаченні".

Гурт Kazka теж відмовився від участі в Євробаченні-2019

Гурт Kazka теж відмовився від участі в "Євробаченні-2019" 27.02.2019

"Нам не потрібна перемога будь-якою ціною", - йдеться в заяві гурту. Раніше про переговори з гуртом Kazka щодо можливої участі в "Євробаченні-2019" від України повідомила членкиня правління НСТУ Олександра Кольцова.
НСТУ: Представник України на Євробаченні має виражати погляди суспільства

НСТУ: Представник України на "Євробаченні" має виражати погляди суспільства 26.02.2019

Наглядова рада НСТУ вважає, що представник України на пісенному конкурсі "Євробачення" має бути виразником поглядів українського суспільства. Рада просить менеджмент НСТУ оприлюднити правила проведення конкурсу.
Гурт Freedom-jazz відмовився від участі в Євробаченні-2019

Гурт Freedom-jazz відмовився від участі в "Євробаченні-2019" 26.02.2019

Від участі в "Євробаченні-2019" відмовився гурт Freedom-jazz, який посів друге місце в українському національному відборі. Причини свого рішення у гурті не назвали. 
Зірки українського шоу-бізнесу про відбір на Євробачення: Це виглядає дико

Зірки українського шоу-бізнесу про відбір на "Євробачення": "Це виглядає дико" 26.02.2019

Співачка MARUV не поїде на "Євробачення". Що про цей скандал думає перший учасник конкурсу від України Олександр Пономарьов, чоловік і продюсер Руслани Олександр Ксенофонтов та інші представники шоу-бізнесу.

Хто наступний? В Україні шукають, кого відправити на Євробачення замість MARUV

Хто наступний? В Україні шукають, кого відправити на "Євробачення" замість MARUV 26.02.2019

Після скандалу із відбором на "Євробачення-2019", НСТУ терміново шукає нового представника для пісенного конкурсу у Тель-Авіві. Не виключено, що Україна цього року взагалі відмовиться від участі у конкурсі.

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