Євгеній Мураєв - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Євгеній Мураєв".

Український політик Євгеній Мураєв був депутатом Харківської обласної ради, кілька разів обирався до Верховної Ради України. Входив до партії "За життя", у вересні 2018 року створив партію "Наші". У 2017 році в прямому ефірі політичного ток-шоу "Український формат" на телеканалі NewsOne Євгеній Мураєв, відповідаючи на запитання колеги по Верховній Раді Світлани Заліщук про події Революції гідності, назвав їх "державним переворотом". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.