Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Євгеній Мураєв

Євгеній Мураєв - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Євгеній Мураєв".

Український політик Євгеній Мураєв був депутатом Харківської обласної ради, кілька разів обирався до Верховної Ради України. Входив до партії "За життя", у вересні 2018 року створив партію "Наші". У 2017 році в прямому ефірі політичного ток-шоу "Український формат" на телеканалі NewsOne Євгеній Мураєв, відповідаючи на запитання колеги по Верховній Раді Світлани Заліщук про події Революції гідності, назвав їх "державним переворотом". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

РНБО ввела санкції проти телеканалу НАШ Мураєва

РНБО ввела санкції проти телеканалу "НАШ" Мураєва 11.02.2022

Санкції запровадили на п'ять років на підставі подання СБУ, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Колишні регіонали на виборах до Верховної Ради: такі схожі, але такі різні

Колишні регіонали на виборах до Верховної Ради: такі схожі, але такі різні 28.06.2019

Колишні регіонали і проросійські сили на цих виборах до Верховної Ради йдуть двома окремими партіями. DW з'ясовувала, чому розійшлися дороги "Опозиційної платформи - За життя" та "Опозиційного блоку".

Межигір'я: нове життя чи стара корупція? (відео)

"Межигір'я": нове життя чи стара корупція? (відео) 12.06.2019

Новим управителем "Межигір’я" стала київська фірма "Cкомпані". Деякі активісти пов’язують її з людьми Віктора Януковича. Чи справді це так і що тепер буде з "Хонкою", спа-салоном і страусами? Репортаж DW.

Мураєв знявся з виборів на користь Вілкула

Мураєв знявся з виборів на користь Вілкула 07.03.2019

Кандидат в президенти України Євгеній Мураєв відмовився балотуватися на президентських виборах на користь заступника голови парламентської фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула.

Євгеній Мураєв: Майдан не був мирним протестом (23.01.2019) 23.01.2019

Кандидат у президенти України Євгеній Мураєв розповів, що думає про Євромайдан, як він опинився в санкційному списку Росії та чому на його думку Сталін - харизматичний лідер. Дивіться "Нємцова.Інтерв’ю" з представником проросійського табору в Україні.
Власником телеканалу NewsOne став депутат від ОБ Тарас Козак

Власником телеканалу NewsOne став депутат від ОБ Тарас Козак 05.10.2018

Власник каналу NewsOne Володимир Мураєв передав його корпоративні права депутату "Опозиційного блоку" Тарасу Козаку. Екс-заступник глави адміністрації президента Андрій Портнов розірвав договір про управління каналом.
112 Україна і NewsOne: кому дякувати за переділ медіаринку України

"112 Україна" і NewsOne: кому дякувати за переділ медіаринку України 30.08.2018

Реваншем та підготовкою до виборів називають експерти зміну власників на телеканалах "112 Україна" та NewsOne. Стара команда екс-президента Януковича один за одним збирає під своїм крилом інформаційні телеканали.
Андрій Портнов отримав в управління телеканал NewsOne

Андрій Портнов отримав в управління телеканал NewsOne 30.08.2018

Власник NewsOne Євген Мураєв передав телеканал в управління заступнику глави адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрію Портнову.
У Києві група активістів у камуфляжах блокує телеканал NewsOne

У Києві група активістів у камуфляжах блокує телеканал NewsOne 03.12.2017

Група активістів у камуфляжній формі та балаклавах заблокували один з входів на телеканал NewsOne. Серед їхніх вимог - вибачення з боку власника телеканалу Євгена Мураєва.