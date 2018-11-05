"Я помилую Саакашвілі" - кандидат у президенти Грузії Грігол Вашадзе (відео)

Жанна Нємцова: Ви користуєтеся підтримкою (на цих президентських виборах - ред.) колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Він один з Ваших палких прихильників. Його підтримка в другому турі буде швидше перевагою чи недоліком?

Грігол Вашадзе: Усі в Грузії знають, що я абсолютно незалежний і був незалежним, коли працював в уряді з 2008 по 2012 рік. Я навіть не був членом партії. Я категорично відмовився вступати в партію, тому що у мене уже було безліч проблем з партійною дисципліною. І я про це відверто говорив. Що стосується президента Саакашвілі, то спробую коротко описати своє ставлення до нього. Він мій друг. І як будь-який розумний громадянин Грузії я вдячний йому за те, що він перетворив цю територію на сучасну державу. Він повинен мати право жити в Грузії. Він повинен отримати назад своє грузинське громадянство. Якщо у правоохоронних органів чи у судової системи є питання до нього, він повинен на них відповісти. І якщо він хоче будувати тут своє політичне майбутнє, тоді рішення за грузинською нацією.



- Якщо Ви станете президентом, Ви повернете йому грузинське громадянство?



- Абсолютно так. Поверну.



- Ви помилуєте його?



- Так, я це зроблю.

Дивіться повну версію інтерв'ю DW з кандидатом у президенти Грузії Гріголом Вашадзе: