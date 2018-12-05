 Японія спростить візові правила для трудових мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.12.2018

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Новини

Японія спростить візові правила для трудових мігрантів

Японія запровадить нову візову систему, що дозволить в'їзд до країни більшій кількості трудових мігрантів.

Парламент Японії

Парламент Японії

Парламент Японії у суботу, 8 грудня, ухвалив закон, що дозволить в'їзд до країни сотням тисяч трудових мігрантів, інформує агенція dpa.

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До проекту з популяризації дистанційної роботи приєднались близько тисячі японських компаній. Як мінімум один день на рік співробітники цих компаній працюватимуть з дому. (24.07.2017)

На заході Японії відновив роботу атомний реактор на електростанції "Іката", який з 30 жовтня почне виробляти електрику. Після аварії на "Фукусіма-1" в країні була призупинена робота реакторів. (27.10.2018)

Нова візова система набуде чинності у квітні наступного року. Вона покликана допомогти 14 галузям промисловості Японії, котрі страждають від браку працівників. Йдеться, зокрема, про будівництво, сільське господарство, а також сфера громадського харчування та догляду за літніми людьми.

Японія традиційно виступає проти міграції і приймає дуже мало біженців, однак стрімке старіння населення країни змушує владу поступово переглядати візову політику.

За новою візовою системою потенційним трудовим мігрантам буде запропоновано два типи віз. Перший тип віз дозволить людям, що проходили практику в Японії, подовжити термін перебування в країні на ще п'ять років у разі, якщо претенденти складуть тест з японської мови. За другим типом віз до Японії зможуть в'їхати на роботу кваліфіковані працівники разом зі своїми родинами.

Наразі в Японії нараховується близько 1,28 мільйона іноземних працівників. Ще 2012 року в країні було 680 тисяч таких робітників.

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